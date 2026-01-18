Slušaj vest

Upravo taj svakodnevni problem postao je povod da Samsung uvede AI Privacy Display, pametnu tehnologiju koja ekran telefona čini vidljivim samo vlasniku.

Za razliku od dosadašnjih „privacy“ folija koje zatamnjuju ekran pod uglom, nova tehnologija koristi veštačku inteligenciju i napredne senzore kako bi u realnom vremenu procenila ko gleda u telefon. Kada sistem detektuje da se pored korisnika nalazi još neko ko bi mogao da vidi sadržaj, ekran se automatski prilagođava tako što tekst i slike ostaju jasni samo osobi koja drži telefon, dok su drugima zamagljeni ili potpuno nečitljivi.

Foto: Shutterstock

Telefon se sam zamagljuje

Ono što ovu inovaciju čini posebno zanimljivom jeste činjenica da korisnik ne mora ništa da uključuje ručno. Telefon sam prepoznaje osetljive situacije. Na primer, u trenutku kada otvorite mobilno bankarstvo, aplikaciju za plaćanje ili privatne poruke, sistem može automatski aktivirati dodatnu zaštitu. Ideja je jednostavna i srž je u tome da privatnost ne sme da zavisi od toga koliko ste oprezni, već da bude podrazumevana.

Tehnologija je namenjena pre svega svakodnevnoj upotrebi u javnom prostoru, u gradskom prevozu, na poslu, u kafićima, na aerodromima. U svetu u kojem sve više života nosimo u džepu, ovo predstavlja novi nivo digitalne bezbednosti, ali i svojevrsni odgovor na rastuću zabrinutost korisnika zbog privatnosti.

Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Sistem se očekuje da stigne sa novom Galaxy S26 serijom

Prema prvim informacijama, AI Privacy Display bi trebalo da se pojavi u narednoj Galaxy S26 seriji telefona, a očekuje se da će vremenom biti dodatno unapređivan kroz softverske nadogradnje. Dugoročno, ova tehnologija može postati standard, baš kao što su to danas otisak prsta ili prepoznavanje lica.

U praksi, ovo znači da će pametni telefoni početi da se ponašaju više kao lični sefovi, a manje kao otvoreni prozori u naš digitalni život.

Foto: Shutterstock

Menja se kvalitet slike

Iako proizvođači obećavaju da vlasnik neće primetiti razliku, u praksi se može dogoditi blago smanjenje svetline ili kontrasta, naročito u režimu pojačane privatnosti. Na suncu ili pri slabijem osvetljenju, to može učiniti čitanje teksta zamornijim, posebno kod dužeg korišćenja.

Drugi problem je pogrešna procena situacije. Veštačka inteligencija nije nepogrešiva, te su moguće situacije u kojima se ekran zamagli iako u blizini nema nikoga, ili obrnuto da sistem ne prepozna osobu koja stoji pod određenim uglom i i dalje vidi deo sadržaja. To može biti frustrirajuće, naročito kada se zaštita uključi u pogrešnom trenutku, na primer dok gledate video ili čitate tekst.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: