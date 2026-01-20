Slušaj vest

U četvrtom kvartalu 2025. godine, Apple je zabeležio tržišni udeo od 20%, što znači da je svaki peti telefon koji je isporučen nosio legendarni Apple logo. Ovaj spektakularni povratak nije slučajan, već rezultat snažnog performansa iPhone 17 serije, koja je izazvala neviđenu potražnju širom sveta. Apple je takođe postigao najveći godišnji rast među pet najvećih proizvođača pametnih telefona, sa impresivnih 10% rasta u odnosu na prošlu godinu.

Osim što je iPhone 17 oduševio korisnike, važnu podršku je pružila i iPhone 16 serija, koja je osvojila tržišta kao što su Japan, Indija i jugoistočna Azija. Analitičari ističu da je veliki broj korisnika, koji su tokom pandemije odložili kupovinu novih uređaja, ove godine napokon odlučio da unapredi svoje telefone. Ovaj “trend” za nadogradnjom postavio je Apple na sam vrh, još jednom potvrđujući njegovu nepobedivu dominaciju.

Foto: Shutterstock

Drugi na globalnom tržištu - ali ne i slabiji

Iako Apple ponovo sedi na prestolu, Samsung se čvrsto drži na drugoj poziciji sa tržišnim udjelom od 19%. Ovaj južnokorejski gigant je zabeležio 5% rast i ostao nezaustavljiv u premijum i srednjem segmentu. Najprodavaniji modeli, uključujući Galaxy S25 seriju i savitljive uređaje Galaxy Z Fold7, još jednom su potvrdili da Samsung zna da se prilagodi tržištu i zadovolji sve želje korisnika.

Pored toga, rast u nižim cenovnim kategorijama, naročito s Galaxy A serijom, pomogao je Samsungu da zadrži konkurentnost u segmentu budžetskih telefona. Dok Apple dominira luksuznim uređajima, Samsung se uspešno balansira između vrhunskih i povoljnijih modela, održavajući snažan uticaj u svim segmentima tržišta. Iako i dalje zaostaje za Apple-om, Samsung je dalji ključni igrač u mobilnoj industriji i sigurno nije lako zaobići.

Foto: Counterpoint Research

Na čelu tržišta u razvoju - ali pred izazovima

Xiaomi je zadržao čvrsto treće mesto sa tržišnim udjelom od 13%. Poznat po vrhunskim telefonima po pristupačnim cenama, Xiaomi se nastavlja širiti na tržištima u razvoju, posebno u Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji. Ovaj kineski titan je uspešno pozicionirao svoje proizvode kao kvalitetnu opciju za korisnike koji žele mnogo za malo, a njegov uticaj na globalnoj sceni je nezaustavljiv.

Međutim, Xiaomi se suočava sa ozbiljnim izazovima od strane velikih igrača kao što su Samsung i Apple, koji dominiraju u premijum segmentu. Dok Xiaomi opstaje na tržištima u razvoju, globalni rast tržišta pametnih telefona postaje sve teži zbog oštre konkurencije. Ipak, kineska kompanija ne odustaje i nastavlja sa inovacijama, proširujući ponudu u svim cenovnim kategorijama.

1/2 Vidi galeriju iPhone 17 će vam potpuno promeniti mišljenje o pametnim telefonima Foto: Omdia

Neprestana borba za četvrto mesto

Vivo i OPPO su već neko vreme u intenzivnoj konkurenciji za četvrto mesto među najvećim globalnim proizvođačima pametnih telefona. Vivo je ove godine zabeležio 3% rast, zamenivši OPPO i postavši sve važniji igrač, posebno u Indiji. Ovaj brend je ostvario značajan uspeh u srednjem cenovnom segmentu, dok je njegov fokus na inovacijama i širenju na nova tržišta pomogao da osvoji nove korisnike i zauzme solidnu poziciju.

S druge strane, OPPO je pretrpeo pad od 4%, što se pripisuje sve jačoj konkurenciji, posebno u Kini i Aziji. Iako OPPO ima vernu bazu korisnika, izazovi sa konkurencijom i gubitak tržišnog udela postavljaju ga pred velike prepreke. U ovako agresivnom tržištu, OPPO će morati da pronađe nove strategije kako bi se vratio na stazu rasta i ponovo zauzeo svoju poziciju.

Foto: Shutterstock

Pogled u budućnost: Novim izazovima uprkos

Dok ulazimo u 2026. godinu, tržište pametnih telefona suočava se sa novim izazovima. Stručnjaci upozoravaju da bi rastuće cene memorije i potencijalni nedostatak DRAM/NAND memorije mogli usporiti rast tržišta. U isto vreme, očekuje se da će proizvođači čipova sve više ulagati u AI data centre, što bi moglo povećati cene pametnih telefona i usporiti proizvodnju.

Zbog povećanja cena ključnih komponenti, predviđa se da će budžetski segment biti najviše pogođen, dok će premijum uređaji ostati stabilni. Iako tržište pametnih telefona trenutno raste, stručnjaci predviđaju da će ovi faktori izazvati smanjenje isporuka za 3% u 2026. godini. Kako će Apple, Samsung, Xiaomi i ostali veliki brendovi odgovoriti na ove izazove? Biće zanimljivo pratiti dinamiku tržišta u godinama koje dolaze.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: