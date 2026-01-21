Slušaj vest

Nakon višenedeljnih nagađanja, Asus je konačno prekinuo tišinu i potvrdio ono što se naslućivalo, poslovanje sa pametnim telefonima ide na pauzu bez roka povratka. Na događaju u Tajvanu, predsednik kompanije Jonni Ši jasno je poručio da novih Asus telefona u skoroj budućnosti neće biti.

Umesto novih modela, kompanija okreće kormilo ka veštačkoj inteligenciji. Roboti, pametne naočare i AI infrastruktura postaju novi prioriteti, dok se telefoni, nekada važan deo Asus identiteta, stavljaju po strani.

Foto: Shutterstock

Kraj za Zenfone i ROG Phone

Ako ste se nadali novom Zenfone ili ROG Phone modelu u 2026. godini, vreme je da ta očekivanja spustite. Asus ne zatvara vrata zauvek, ali „neodređeno čekanje i posmatranje“ zvuči više kao oproštaj nego kao pauza.

Istina je da je interesovanje za Asus telefone već neko vreme bledelo. Iako su imali vernu publiku, nikada nisu uspeli da se probiju u širu svest kupaca. Kada pažnja nestane, nestaje i razlog da se nastavi skupa trka.

Foto: Shutterstock

Zenfone i ROG - dobre ideje, loša realnost

Zenfone je pokušavao da se izdvoji kompaktnijim i povoljnijim dizajnom, ali je softverska podrška bila njegova slaba tačka. U svetu gde dugoročna ažuriranja igraju ključnu ulogu, to je ozbiljan minus.

ROG Phone je išao u suprotnom smeru, bez kompromisa. Brutalne performanse, aktivno hlađenje, dodatni portovi i gejming dodaci činili su ga jedinstvenim. Problem je bila cena. Sa početnom cenom od 1.200 dolara, ROG Phone 9 Pro bio je skuplji i od mnogih prestižnih flagship modela, a tržište za takav telefon jednostavno je premalo.

Foto: Shutterstock

Ažuriranja koja ne prate ambicije

Asus je obećao da postojeći telefoni neće biti zaboravljeni, ali ni tu nije briljirao. Dva velika Android ažuriranja i pet godina bezbednosnih zakrpa za ROG Phone 9 Pro deluju skromno za uređaj te klase.

Ni Zenfone nije prošao bolje. Dva Android ažuriranja i četiri godine bezbednosne podrške teško mogu da se mere sa ponudom tržišnih lidera. U vremenu kada korisnici očekuju dug vek trajanja uređaja, to više nije dovoljno.

Foto: Shutterstock

Telefoni odlaze - AI preuzima scenu

Tržište pametnih telefona više nije divlji zapad. Tehnologija je sazrela, cene su visoke, a korisnici telefone menjaju sve ređe. Uz to, snažna konkurencija kineskih proizvođača dodatno potiskuje manje i nišne brendove sa margine.

Asus nije prvi koji je digao ruke i verovatno neće biti poslednji. LG je prošao istim putem, uz slična obećanja i isti epilog. Razlika je u tome što Asus trenutno pobeđuje drugde. Prihod kompanije porastao je za 26,1 odsto u 2025. godini, zahvaljujući eksploziji AI server poslovanja. U toj računici, budućnost je jasna, veštačka inteligencija donosi novac, a pametni telefoni više ne.

