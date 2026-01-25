Slušaj vest

Među njima, jedan model često izlazi na vrh liste kada se priča o najgorim Nokijinim telefonima ikada napravljenim i to ne samo kod fanova, već i kod tehnoloških kritičara: Nokia 7600.

Kada je Nokia 7600 predstavljena 2003. godine, većina tržišta nije mogla da sakrije zbunjenost. U vreme kada su telefoni počeli da se fokusiraju na praktičnost i ergonomiju, Nokia je krenula u potpuno suprotnom smeru sa dizajnom koji je više ličio na umetničku skulpturu nego na uređaj koji treba da stane u ruku i obavi poziv.

Žrtvovali funkcionalnost u zamenu za stil

Ovaj telefon bio je deo Nokia fashion linije i to se vidi na prvi pogled: teardrop oblik, ekran i tasteri izvedeni na neuobičajen način, sa praktično nepraktičnim rasporedom koji je funkcionalnost žrtvovao u zamenu za stil. Pokušaj da se napravi upečatljiv komad tehnološke mode umesto uređaja koji služi svakodnevnoj komunikaciji rezultirao je modelom koji je bio težak za držanje, gotovo nemoguć za upravljanje jednom rukom, i sa navigacionim tasterima koji su više zbunjivali nego što su pomagali korisnicima.

To što je Nokia imala reputaciju za kvalitet i pouzdanost zapravo je samo dodatno pojačalo razočaranje. Ljudi su očekivali solidnu funkcionalnost i barem dostojan telefon iz kompanije koja je nekada držala više od 30 odsto globalnog tržišta mobilnih uređaja. Umesto toga dobili su uređaj koji je na mnogim listama proglašen jednim od najčudnijih i najnepraktičnijih uopšte.

Legendarni promašaj

Da stvari budu još bizarnije, Nokia 7600 nije imala ni jednu jedinu stvar koja bi opravdala toliki kompromis u praktičnosti. Kameru i funkcije su kritičari smatrali solidnim za ono vreme, ali nikakva tehnička sposobnost nije mogla da nadomesti osećaj neugodnosti svaki put kad je trebalo nešto jednostavno da se uradi, kao što je odgovoriti na poziv ili napisati SMS.

U raspravama na forumima, nostalgičari se i danas prisećaju kako je ovaj telefon bio glomazan, konfuzan i totalno nelogičan, dok ga drugi nazivaju legendarnim promašajem koji je Nokia samo htela da sakrije pod lepim pakovanjem.

Bizaran dizajn

Pored bizarnog dizajna koji je prvi upadao u oči, Nokia 7600 je imala čitav niz skrivenih mana koje su se otkrivale tek u svakodnevnoj upotrebi i upravo su one učinile da ovaj telefon ostane upamćen kao jedan od najvećih promašaja kompanije.

Jedan od najvećih problema bio je unos teksta, što je u vreme SMS-ova bio ključni deo korišćenja telefona. Tasteri su bili raspoređeni oko ekrana, u polukrugu, bez jasne logike i bez ikakvog osećaja pod prstima. Kucanje poruke zahtevalo je navikavanje koje mnogi nikada nisu savladali. Čak i kratka poruka pretvarala se u frustraciju, jer su greške bile česte, a brzina kucanja znatno sporija nego na običnim Nokia telefonima tog vremena.

Spora navigacija kroz meni

Drugi veliki minus bio je loš balans i ergonomija. Telefon je bio nezgodan za držanje, posebno tokom dužih poziva. Nije prirodno ležao u ruci, a zbog neobičnog oblika često je klizio ili zahtevao stalno premeštanje prstiju. Jednoručno korišćenje, koje je tada bilo standard, praktično nije postojalo. Ni ekran nije pomogao utisku. Iako je za svoje vreme bio solidan po specifikacijama, u praksi je delovao premalo u odnosu na ogromno kućište. Veliki deo prednje strane zauzimao je dizajn, dok je korisni prostor bio ograničen. Mnogi su imali osećaj da nose glomazan uređaj koji nudi manje nego manji i jednostavniji telefoni.

Još jedna zamerka bila je spora navigacija kroz meni. Nokia je tada već bila poznata po jednostavnom i intuitivnom interfejsu, ali kod modela 7600 sve je delovalo nekako usporeno i nelogično. Kombinacija neobičnih tastera i standardnog softvera koji nije bio prilagođen takvom rasporedu stvarala je utisak da hardver i softver nikada nisu legli jedan na drugi.

Baterija oborila rekord

Ni baterija nije ostavila dobar utisak. Iako nije bila katastrofalna na papiru, u praksi je trajala kraće nego kod klasičnih Nokia modela iz istog perioda. Korisnici su često prijavljivali da telefon zahteva punjenje češće nego što su navikli, što je dodatno iritiralo, jer se od Nokije očekivala pouzdanost i izdržljivost.

Možda najgori deo cele priče bio je osećaj da telefon ne zna kome je namenjen. Bio je preskup za eksperiment, previše nepraktičan za svakodnevnu upotrebu i nedovoljno funkcionalan da bi opravdao status modnog uređaja. Ljudi koji su ga kupili zbog izgleda često su ga brzo menjali, dok su verni Nokia korisnici ostajali zbunjeni pitanjem kako je ovakav model uopšte prošao završnu fazu razvoja. Zbog svega toga, Nokia 7600 nije ostala zapamćena samo kao čudan telefon, već kao primer kako čak i tehnološki gigant može da pogreši kada forma potpuno pregazi funkciju.

