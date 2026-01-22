Slušaj vest

Android telefoni u 2026. godini donose spektakularne promene koje će oblikovati ne samo dizajn uređaja, već i način na koji koristimo mobilnu tehnologiju. Velike promene u baterijama, snažniji AI, povratak preklopnih modela i nova verzija operativnog sistema - sve to čini Android telefone u 2026. godini neizbežnim korakom ka novoj eri pametnih telefona.

Iz godine u godinu, Android telefoni postaju moćniji, elegantniji i funkcionalniji, a 2026. nas vodi na potpuno novu digitalnu stazu. Od većih baterija i novih ekosistema, do veće integracije veštačke inteligencije, ove promene sigurno neće proći nezapaženo. Evo šta možemo da očekujemo.

Cena Android telefona: Koliko će poskupeti?

U 2026. godini, korisnike bi mogla iznenaditi novost koja se odnosi na cenu Android telefona. Iako su prethodne godine obeležene trendom opadanja cena, rastuće cene komponenata, kao što su RAM, čipovi i memorija, mogu značiti i skuplje uređaje na tržištu. Razlog tome leži u sve većoj upotrebi naprednih veštačkih inteligencija koje zahtevaju veće kapacitete servera, što dalje povećava proizvodne troškove.

Očekuje se da će ovi troškovi uticati na srednju i nižu cenu uređaja, koji bi mogli zadržati manju količinu memorije. Na primer, flagship modeli bi mogli ostati sa 12 GB RAM-a, dok bi jeftiniji telefoni mogli imati samo 4 GB, uz povećanje cena za sve segmente. S obzirom na sve ove promene, korisnici će morati da budu spremni za višu cenu, ali i veću vrednost u pogledu performansi.

Napredne baterije: Učinkovitost koja traje

Tehnološki napredak baterija postavlja novu granicu za mobilne uređaje. Silicijum-karbonske baterije, koje omogućavaju veću gustinu energije, mogli bi postati industrijski standard u 2026. godini. Sa mogućnostima povećanja kapaciteta do 8.000 mAh bez povećanja debljine telefona, Android telefoni će postati dugotrajniji nego ikad pre.

Ove nove baterije, poput onih u Honor Magic 8 Pro modelu, već sada nude izuzetno brze opcije punjenja do 100 W žično i 80 W bežično. Očekuje se da će ovaj trend nastaviti da raste, što znači da će korisnici moći da uživaju u još dužim periodima korišćenja uz kraće vreme punjenja. Baterije će postati jedna od ključnih karakteristika koja će definisati visokokvalitetne uređaje 2026. godine.

Preklopni telefoni: Nova revolucija u dizajnu

Preklopni telefoni, iako su nekada bili samo futuristički trend, sve više postaju glavna konkurencija tradicionalnim modelima. Dolazak Apple-a u ovu kategoriju mogao bi značajno da utiče na povećanje popularnosti ovih uređaja. Analitičari predviđaju da će tržište preklopnih telefona porasti za oko 10% u 2026. godini, što znači da bi ovi uređaji mogli postati mainstream.

Očekivanja su velika: preklopni telefoni sa ekranima koji nemaju vidljive nabore i novim proporcijama, sličnim onima koje nudi iPad Mini, mogli bi postati konkurentni alternativi tradicionalnim modelima. Proizvođači kao što su Samsung i Motorola već priremaju nove inovacije koje će ovu tehnologiju učiniti još privlačnijom korisnicima širom sveta.

Veštačka inteligencija: Nova dimenzija pametnih telefona

Veštačka inteligencija postaje sve važniji element u svakom segmentu pametnih telefona, a 2026. godina biće prekretnica u njenoj integraciji. Novi čipovi poput Snapdragona 8 Elite Gen 5 donose revolucionarne mogućnosti, uključujući napredne AI agente za upravljanje fotografijama, glasovne komande i pametnije podešavanje sistema.

U ovoj godini, Android telefoni će postati još pametniji i efikasniji, koristeći veštačku inteligenciju da bi korisnicima ponudili personalizovane funkcije i bolju automatizaciju. AI će, na primer, prepoznati korisničke navike i predložiti opcije na osnovu tih podataka, što će uveliko poboljšati svakodnevno iskustvo korišćenja.

Android 17: Novi revolucionarni operativni sistem

Android 17, koji se očekuje tokom 2026. godine, donosi niz unapređenja na svim nivoima. Novi operativni sistem će pružiti osvežen vizuelni identitet, unapređeni tamni režim, napredne opcije za zaključani ekran i bolje obavesti o notifikacijama. Očekuje se da će Android 17 biti izuzetno prilagodljiv, sa većim naglaskom na efikasnost i smanjenje potrošnje resursa.

Ovaj OS će obezbediti bolje performanse, posebno na uređajima sa većim ili preklopnim ekranima, kao i onima sa novim XR i desktop mogućnostima. Očekivanja su velika, jer bi Android 17 mogao da postane osnova za mnoge nove uređaje, čime će Google dodatno proširiti domet svog ekosistema.

Android ekosistem: Širenje na nova područja

Android više nije samo za pametne telefone. Sa širenjem ekosistema na XR uređaje, pametne naočare i mogućnost integracije sa ChromeOS-om, 2026. godina označava ključnu fazu u širenju Androida na sve uređaje. Google planira da Android postane osnova za sve - od računara, pametnih naočara do novih nosivih uređaja.

Sa ovim širenjem, korisnici će moći da koriste Android platformu na široj lepezi uređaja, sa većim nivoom međusobne povezanosti i sinhronizacije. Desktop režim Androida, sličan Samsung DeX-u, mogao bi dobiti veću ulogu, što bi omogućilo korisnicima da na svom mobilnom telefonu imaju iskustvo sličan računaru.

Zaključak: Šta nas čeka u 2026. godini?

Tehnološke promene koje nas očekuju u 2026. godini definitivno će pomeriti granice mogućeg kada je u pitanju Android. Od inovacija u baterijama, preko napredne veštačke inteligencije, pa do novih ekosistema i boljih uređaja - Android telefoni biće bolje povezani, moćniji i sofisticiraniji. Iako su povećanje cena i teške odluke za niže cenovne segmente neizbežni, ovo je godina koja obećava ogromne promene i unapređenja za sve korisnike.

