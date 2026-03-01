Slušaj vest

Ono što izgleda kao bezazlena navika i što većina nas radi, a to je da ostavljamo telefon da se puni tokom cele noći, zapravo pokreće čitav niz hemijskih i softverskih procesa koji polako, ali sigurno skraćuju život vašeg uređaja.

U modernim telefonima nalaze se litijum-jonske baterije, tehnološko čudo koje je omogućilo da u džepu nosimo računare jače od onih koji su nekada slali ljude na Mesec. Ipak, te baterije imaju jednu manu jer koliko god efikasne bile, ne vole ekstremne uslove. Ne vole ni da budu potpuno prazne, niti potpuno pune. Najsrećnije su kada su između 20 i 80 odsto, a mi ih svake noći guramo do 100 i ostavljamo tamo satima.

Punjenje koje nikad ne prestaje

Kada telefon dostigne 100%, punjenje se ne prekida u potpunosti, već ulazi u režim sitnog dopunjavanja. Baterija se isprazni za koji procenat, pa se ponovo dopuni, pa opet i to se zove mikrocikliranje. Na papiru to izgleda bezazleno, ali u stvarnosti svaki taj mali ciklus predstavlja mikroskopsko trošenje baterije. To je kao da neko neprestano otvara i zatvara ista vrata, ništa se ne lomi odmah, ali s vremenom šarke počnu da škripe.

Postoji i još veći problem, a to je toplota. Tokom punjenja, posebno kada je baterija već skoro puna, stvara se toplota. Ako telefon stoji na jastuku, pod pokrivačem ili u toploj sobi, ta toplota nema gde da ode, a litijum-jonske baterije mrze toplotu jer ona ubrzava hemijsko starenje, smanjuje kapacitet i povećava rizik od oštećenja ćelija.

iPhone smislio rešenje za noćno punjenje

Zato se često dešava sledeći scenario: kupite novi telefon, baterija traje ceo dan bez problema, da bi posle godinu dana, jedva izdržala do večeri, a posle dve godine, tražite punjač već popodne.

Proizvođači znaju da ljudi ovo rade i zato su u novijim telefonima ubacili pametne sisteme koji pokušavaju da ublaže štetu. IPhone, na primer, koristi tzv. optimized charging i puni bateriju do oko 80%, pa staje, i tek pred jutro završi do 100 odsto, kada pretpostavi da ćete uskoro ustati. Android telefoni imaju slične trikove, ali ni oni ne mogu da pobede fiziku te baterija stari čim se koristi.

Sat i po vam je sasvim dovoljno

Još jedna stvar koju ljudi ne shvataju jeste da 100% na ekranu nije stvarnih 100%. Telefon slobodno možemo reći da laže jer proizvođači namerno ostavljaju malu tampon zonu da bi zaštitili bateriju. Ali i dalje, što ste bliže vrhu, to je stres veći. Kao da punite balon, prvih 80% ide lako, poslednjih 20% je borba protiv pucanja.

Najirončnije je to što punjenje preko noći ne donosi skoro nikakvu realnu korist. Većini telefona treba 60–90 minuta da dođe do 80%. Do 100% im treba još sat ili dva i baš taj poslednji deo je najštetniji.

Punite ga do 80–90%

Drugim rečima, dok vi spavate, vaš telefon ulazi u tihi maraton sitnog mučenja baterije. Nije katastrofa, neće eksplodirati, ali svakog jutra, nevidljivo, izgubiće mrvicu svog budućeg kapaciteta.

Zato ako želite da vam telefon traje duže, najbolja solucija je da ga punite do 80–90%, da ga skinete sa punjača kad se probudite i da izbegavate punjenje na jastuku ili u toploj sobi. Nije savršeno praktično, ali baterija će vam biti zahvalna.

