Prema najnovijim podacima, ova dva proizvođača su četvrtu godinu zaredom bila odgovorna za svih 10 najprodavanijih modela telefona, koji su zajedno činili oko 19% ukupne globalne prodaje pametnih telefona.

iPhone 16 najprodavaniji telefon godine

Apple je ostvario posebno snažan rezultat: iPhone modeli zauzeli su čak sedam od 10 mesta na listi najprodavanijih telefona u 2025. godini.

Najprodavaniji pametni telefon bio je iPhone 16, sa velikom prednošću u odnosu na konkurenciju. Na drugom mestu našao se iPhone 16 Pro Max, koji je tesno nadmašio iPhone 16 Pro na trećoj poziciji.

Iako je lansiran tek u septembru, iPhone 17 Pro Max je uspeo da dođe do četvrtog mesta, što je impresivan rezultat s obzirom na to da je imao kraći period prodaje tokom godine.

Lista najprodavanijih telefona u 2025.

U prvih 10 našli su se sledeći modeli (redosledom prodaje):

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

Kao 2024: kupci su veoma dosledni

Zanimljivo je da lista za 2025. skoro u potpunosti podseća na rezultate iz 2024. godine. Čak su i prvih pet mesta zauzeli isti tipovi modela, u istom redosledu - samo jednu generaciju noviji.

To ukazuje na to da su navike kupaca izuzetno stabilne, posebno kada su u pitanju Apple i Samsung uređaji.

iPhone 17 serija bolja od prethodne

Analitičar kompanije Counterpoint Research, Harshit Rastogi, istakao je odličan nastup Apple-a u top 10 listi.

Prema njegovim podacima, iPhone 17 serija je ostvarila oko 16% veću prodaju nego prethodna generacija u svom prvom punom kvartalu dostupnosti.

Još jedan faktor koji je doprineo prodaji bio je dolazak modela iPhone 16e, koji je predstavljen u februaru.

Sa cenom od 599 dolara, iPhone 16e je trenutno najpristupačniji iPhone u Apple-ovoj aktuelnoj ponudi. Prema Rastogiju, ovaj model donosi najnovije mogućnosti, uz određene strateške kompromise, i predstavlja jednostavan ulazak u iOS ekosistem.

Galaxy A16 5G najprodavaniji Android

Sa Samsungove strane, Galaxy A16 5G bio je najprodavaniji Android telefon u 2025. godini, zahvaljujući dobrom balansu hardvera i softvera.

Ipak, prodaju ovog modela je potencijalno usporilo ranije lansiranje naslednika, Galaxy A17 5G, ranije nego što se očekivalo.

