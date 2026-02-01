Slušaj vest

Umesto uobičajenog punjenja od 1–2 sata, nova tehnologija može da napuni telefon do 100% za otprilike 5 minuta bez pregrevanja ili oštećenja baterije. To je ogroman skok u odnosu na današnje standarde i signal da bi već sledeće generacije uređaja mogle potpuno da eliminišu čekanje na punjenje.

Još važnije, ove baterije su dizajnirane tako da traju duplo duže u odnosu na današnje litijum-jonske baterije, što znači da bi vaš telefon mogao da zadrži visok kapacitet i posle nekoliko godina intenzivne upotrebe.

Foto: Shutterstock

Prve komercijalne verzije na tržištu u naredne dve godine

Tehnologija koristi novu vrstu materijala i struktura koje omogućavaju brži protok jona bez prelaznog zagrevanja, pa se kapacitet baterije ne troši brzo, a punjenje ostaje bezbedno i pouzdano. Za običnog korisnika, to znači kraće vreme punjenja, manje brige oko traženja punjača i veći vek baterije, čak i posle 2–3 godine.

Očekuje se da će prve komercijalne verzije ove tehnologije biti dostupne na tržištu u naredne dve godine, a proizvođači već pregovaraju sa velikim brendovima kao što su Samsung, Apple i Xiaomi kako bi je ugradili u nove modele telefona i električnih vozila.

Foto: Shutterstock

Realme još pre dve godine srušio rekord

Podsetimo, Realme je još davno predstavio 320W SuperSonic Charge sistem koji u laboratorijskim uslovima potpuno puni telefon za oko 4 minuta i 30 sekundi, što je najbrži demo takve vrste do sada, uz to što u minuti može dati 26% kapaciteta i u dve oko 50% .

To samo pokazuje kako industrija sve više ide u pravcu punjenja za vreme kratke pauze ispijanja kafe, umesto punjenja tokom noći.

Tehnologija koja bi dovela do pojeftinjenja uređaja

Takođe, baterijski sistemi više neće morati da budu zasebni veliki uređaji, umesto toga, naučnici testiraju baterije koje mogu da se nano‑štampaju direktno na površinu uređaja ili čak u tekstil tkanine.

Tako u budućnosti možemo imati odeću, ranac ili torbu koja ima ugrađenu bateriju, bez teških i krutih modula koje danas koristimo. Ove baterije se prave pomoću nano‑štampe i fleksibilnih materijala, a mogu biti integrisane u savitljive površine bez gubitka kapaciteta ili bezbednosti. Takvi sistemi su već u laboratorijskoj fazi i koriste znatno manje retkih i skupih elemenata kao što su kobalt i litijum, pa bi ova tehnologija mogla da dovede do jeftinijih uređaja i stabilnijih cena baterijskih sistema.

Punjenje Foto: Shutterstock

Novi baterijski sistemi isto brzo stižu

Naučni timovi koji rade na ovome već su demonstrirali da nano‑štampani baterijski moduli mogu da zadrže kapacitet i nakon stotina ciklusa punjenja, što znači da trajnost ne mora da bude žrtvovana u odnosu na fleksibilnost i oblik.

Ova tehnologija je još u razvoju, ali bi u narednih nekoliko godina mogla da počne da se pojavljuje u nosivim uređajima, pametnim garderobnim dodacima i specijalnim izdanjima pametnih telefona.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: