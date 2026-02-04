Slušaj vest

Razvijena pod konceptom najizdržljivijeg Redmi Note uređaja do sada, kombinacijom ojačane konstrukcije, snažnih baterija i optimizovanog hardvera, ova serija postavlja novi standard izdržljivosti u okviru Redmi Note linije, uz poboljšanu otpornost na padove, zaštitu od prašine i vode3, kao i unapređena fotografska i performansna iskustva za stabilan rad tokom celog dana.

Uređaji iz Redmi Note 15 serije dostupni su od 19. januara, a lansiranje prati i niz promotivnih pogodnosti. Do 15. februara, modeli Redmi Note 15 5G i Redmi Note 15 dostupni su po posebnim cenama, dok kupovina modela Redmi Note 15 Pro+ 5G donosi i Xiaomi štapni usisivač G20 Lite na poklon. Uz kupovinu modela Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro na poklon se dobija Xiaomi prenosni foto-printer i papir za štampanje fotografija. Dizajnirana za svakodnevne izazove

Svi modeli u seriji koriste Redmi Titan Durability pristup, koji objedinjuje poboljšanu autonomiju baterije, čvršću strukturu uređaja i sveobuhvatnu zaštitu od prašine i vode. Pro modeli dodatno se izdvajaju naprednim zaštitnim karakteristikama, potvrđenim SGS Premium Performance sertifikatom, koji garantuje otpornost u zahtevnim uslovima korišćenja. Redmi Note 15 Pro+ 5G i Redmi Note 15 Pro 5G donose ultra-otpornu poleđinu12, višeslojni sistem apsorpcije udara i Gorilla Glass Victus 2 zaštitu, dok svi modeli u seriji podržavaju Wet Touch 2.0 tehnologiju, omogućavajući pouzdano korišćenje ekrana čak i u vlažnim uslovima. Snažne baterije i dug vek trajanja Pro modeli opremljeni su SiC1 baterijama kapaciteta do 6.500 mAh, uz podršku za brzo punjenje i dugotrajno očuvanje kapaciteta, dok ostali modeli u seriji nude baterije do 6.000 mAh. Svi uređaji podržavaju i obrnuto punjenje2, što pruža dodatnu praktičnost u svakodnevnoj upotrebi i mogućnost punjenja drugih uređaja kada je to potrebno.

Napredni fotografski sistemi uz AI podršku U oblasti fotografije, Redmi Note 15 serija donosi značajan iskorak. Pro modeli dolaze sa 200 MP HPE kamerom, koja se prvi put globalno pojavljuje u ovoj liniji, uz napredne AI algoritme i višestruke opcije zumiranja. Redmi Note 15 i Redmi Note 15 5G opremljeni su 108 MP kamerama, dok svi modeli koriste AI funkcije za unapređenje portreta, obradu fotografija i jednostavno deljenje sadržaja, uključujući uklanjanje refleksija i automatsko poboljšanje detalja. Unapređene performanse i pametna povezanost Redmi Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4 platforma, uz IceLoop sistem hlađenja i HyperAI4 tehnologiju, dok ostali modeli obezbeđuju brz i energetski efikasan rad za svakodnevne zadatke. Pro modeli dodatno uvode Xiaomi Offline Communication7 i Surge T1S Tuner13, za stabilniju konekciju čak i u uslovima slabog mrežnog signala.

Cela serija podržava Google Gemini13 i Circle to Search6 funkcije, čime se korisnicima omogućava pametnije, intuitivnije i personalizovanije iskustvo korišćenja. Veliki ekrani i snažan zvuk Pro modeli dolaze sa 6,83-inčnim AMOLED ekranima, dok ostali modeli koriste 6,77-inčne panele, sa maksimalnom osvetljenošću do 3.200 nita i višeslojnom zaštitom očiju. Audio iskustvo dodatno je unapređeno, sa pojačanjem zvuka do 400% kod Pro modela i do 300% kod ostalih8, pružajući jasan i snažan zvuk za multimediju, igre i video sadržaje. Dostupnost i promotivne pogodnosti

Redmi Note 15 serija donosi dodatne pogodnosti za kupovinu do 15. februara. Uz kupovinu modela Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro 5G, korisnici dobijaju Xiaomi prenosivi foto-printer sa pakovanjem papira, dok je uz Redmi Note 15 Pro+ 5G obezbeđen Xiaomi štapni usisivač G20 Lite. Redmi Note 15 Pro+ 5G dostupan je u Mocha Brown, Glacier Blue i Black bojama,9 u dve memorijske konfiguracije11, sa početnom cenom od 54,999 RSD. Redmi Note 15 Pro 5G dostupan je u Titanium10, Glacier Blue, i Black9 bojama, u dve memorijske konfiguracije11, sa početnom cenom od 39,999 RSD. Redmi Note 15 Pro dostupan je u Titanium boji¹⁹, Glacier Blue i Black9 bojama, u dve memorijske konfiguracije11, sa početnom cenom od 36,999 RSD.

Redmi Note 15 5G dostupan je u Glacier Blue, Mist Purple i Black9 bojama, u dve memorijske konfiguracije11, sa početnom cenom od 27,999 RSD. Redmi Note 15 dostupan je u Glacier Blue, Purple i Black9 bojama, u dve memorijske konfiguracije11, sa početnom cenom od 22,999 RSD. Napomene ¹ Tipični kapacitet baterije za Redmi Note 15 Pro+ 5G iznosi 6.500 mAh; za Redmi Note 15 Pro 5G tipični kapacitet baterije je 6.580 mAh; za Redmi Note 15 Pro tipični kapacitet je 6.500 mAh; za Redmi Note 15 5G tipični kapacitet je 5.520 mAh; za Redmi Note 15 tipični kapacitet je 6.000 mAh.

2 Podržava žično obrnuto punjenje do 22,5W (Redmi Note 15 Pro+ 5G i Redmi Note 15 Pro 5G) ili 18W (Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G i Redmi Note 15), kompatibilno sa uređajima testiranim u Xiaomi Internal Labs. Stvarne performanse mogu varirati u zavisnosti od stanja baterije i drugih faktora. Prilikom korišćenja funkcije, proverite da telefon ima dovoljno baterije i kompatibilnost uređaja koji se puni.

3 Uređaj je sertifikovan za otpornost na vodu i prašinu isključivo u specifičnim laboratorijskim uslovima, što ne odgovara normalnoj upotrebi. Garancija ne pokriva oštećenja izazvana tečnostima u drugim uslovima. Zaštita od prodora može se smanjiti usled habanja, fizičkog oštećenja i/ili rastavljanja radi popravke. Za više informacija posetite zvanični Xiaomi sajt.

4 Dostupnost AI funkcija može varirati u zavisnosti od regiona i modela. Proverite lokalni sajt za više informacija. Internet konekcija je potrebna.

5 Google i Gemini su zaštićeni znakovi Google LLC. Podešavanje je potrebno. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

6 Dostupno na odabranim uređajima, potrebna je internet konekcija. Radi sa kompatibilnim aplikacijama i uređajima. Rezultati mogu varirati u zavisnosti od vizuelnog podudaranja. Google je zaštićeni znak Google LLC.

7 Xiaomi Offline Communication zahteva SIM karticu i prijavljen Xiaomi nalog. Omogućava glasovne pozive na kilometarskim udaljenostima u otvorenom prostoru. Funkcija je dostupna samo na uređajima koji podržavaju Xiaomi Offline Communication. Dostupnost funkcije može zavisiti od regiona; proverite kod lokalnih prodavaca. Kvalitet poziva zavisi od okruženja. Ova funkcija nije namenjena za hitne slučajeve ili spašavanje života.

8 Podaci upoređeni sa prethodnom generacijom svakog modela. Stvarni efekti mogu varirati u zavisnosti od softvera i scenarija korišćenja.

9 Dostupnost boja i materijala može varirati u zavisnosti od tržišta.

10 „Titanium Color“ se odnosi isključivo na boju i izgled proizvoda, ne znači da proizvod sadrži titanijum ili leguru titanijuma.

11 Dostupna memorija i RAM manji su od ukupnog kapaciteta zbog operativnog sistema i preinstaliranog softvera.

1² Dizajn poleđine od fiberglasa dostupan je u Black i Glacier Blue varijantama.

13 Podaci testirani u Xiaomi Internal Labs, u poređenju sa REDMI Note 14 Pro+ 5G.

