Sony ne odustaje od borbe u segmentu pametnih telefona. Dok se brendovi poput ASUS-a i HTC-a polako povlače, Sony tiho priprema nove uređaje za 2026. godinu, pokazujući da je mobilno odeljenje i dalje posvećeno. Nedavna pojava u zvaničnim bazama sertifikata sugeriše da kompanija planira više lansiranja ove godine.

Posmatrači industrije ovo tumače kao znak da Sony želi da ostane relevantan u segmentu koji sve više dominiraju Samsung, Apple i Xiaomi. Dosledan pristup predstavljanju uređaja pokazuje da je u pitanju dugoročna strategija, a ne kratkoročni eksperiment.

Foto: Shutterstock

Novi Xperia modeli primećeni u IMEI bazi

Prema izveštajima japanskog tech portala S-Max, šest novih Xperia modela pojavilo se u GSMA IMEI bazi: XQ-GE54, XQ-GE74, XQ-GE44, XQ-GH44, XQ-GH54 i XQ-GH74. Veliki broj modela ukazuje da Sony priprema najmanje dve različite serije za različite segmente tržišta.

Ovaj potez se uklapa u Sony obrazac razvoja visokog i srednjeg segmenta uređaja istovremeno. Svaki model najverovatnije cilja specifične regione, uključujući Japan, Evropu i delove Azije van Japana, poput Tajvana i Hongkonga.

Foto: Shutterstock

Xperia 1 VIII i Xperia 10 VIII

Prema Sony sistemu imenovanja, XQ-GE serija povezana je sa flegšip uređajima, što sugeriše nadolazeći Xperia 1 VIII. Sa druge strane, XQ-GH modeli pripadaju srednjem segmentu, verovatno formirajući novu liniju Xperia 10 VIII.

Iako sertifikati ne otkrivaju tehničke detalje, trendovi iz prethodnih generacija sugerišu da bi Xperia 1 VIII mogla koristiti Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor. Xperia 10 VIII, kao uređaj srednje klase, mogla bi imati Snapdragon 6 Gen 3 čipset.

Foto: Honor

Vreme lansiranja i tržišna strategija

Tradicionalno, Sony nove Xperia modele predstavlja između aprila i juna, pa se očekuje sličan raspored i ove godine. Ovakav pristup omogućava kompaniji da iskoristi početnu tech-buzu i održi vidljivost u konkurentnom tržištu pametnih telefona.

Strategija Sony-ja izgleda fokusirano na održavanje snažnog prisustva u više tržišnih segmenata, umesto da juri kratkoročne prodajne rezultate. Istovremeni razvoj flegšip i mid-range uređaja osigurava da brend bude privlačan i premium korisnicima i onima sa ograničenijim budžetom.

Foto: Shutterstock

Održavanje relevantnosti u industriji

Dok neki dugogodišnji igrači napuštaju tržište pametnih telefona, Sony udvostručuje napore na inovacijama i diverzifikaciji. Novi Xperia modeli pokazuju da kompanija ne planira samo da opstane, već aktivno priprema sledeću fazu mobilne tehnologije.

Za korisnike, ovo znači da Sony ostaje pouzdana opcija za one koji traže kvalitetan ekran, jake kamere i jedinstvene softverske funkcije. Uprkos zasićenom tržištu, dosledna strategija Sony-ja pokazuje da planira da ostane ključni igrač u segmentu pametnih telefona i u narednim godinama.

