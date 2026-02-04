Ukucajte ova 2 tajna koda! Ovo je znak da neko prati vaše pozive
Bezbednost i privatnost je ono što je svima na prvom mestu i oko čega najviše brinemo, a sada postoje i laki načini da dođete do istine.
Da bi smo vam olakšali, bar u jednom segmentu, otkrivamo vam tajne kodove koji će vam pomoći da otklonite ili potvrdite sumnje oko privatnosti vaših poziva.
Da bi ste saznali da li su vaši pozivi i vaše poruke preusmereni ukucajte *#21#. Status svake informacije biće prikazan na ekranu.
Ako za neki status stoji da je „Forwarded“ to znači da se vaš telefon prati.
002# je univerzalni kod za isključivanje bilo kakve vrste preusmeravanja. Aktivacijom ovog koda možete obrisati sva preusmerenja na vašem telefonu.
Ako želite da saznate gde se preusmeravaju vaši pozivi, poruke i podaci ukucajte kod *#62#.
Vaši pozivi trebali bi biti preusmereni na govornu poštu vašeg telefonskog operatera.
Proverite ove kodove, ne može da škodi!
