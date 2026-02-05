Slušaj vest

Apple je doneo neočekivanu odluku da pomeri izlazak svog osnovnog iPhone 18 modela za proleće 2027. godine. Ovaj potez, koji se dešava prvi put u poslednjoj deceniji, menja uobičajeni raspored lansiranja iPhone uređaja. Umesto svih modela u jesen, sledeće godine Apple će predstaviti samo tri modela: savitljivi iPhone, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Pomeranje izlaska standardnog modela izazvalo je iznenađenje među potrošačima, ali i analitičarima. Ova odluka je povezana s ekonomskim izazovima u industriji, naročito sa porastom cena memorijskih čipova i smanjenom dostupnošću ključnih komponenti.

Foto: Shutterstock

Skok cena memorije presudio

Glavni razlog za odlaganje osnovnog iPhone 18 modela je drastičan rast cena memorije. Prema podacima, cena memorijskih čipova porasla je za više od 50% prošle godine, a očekuje se dalji porast u 2026. Ovaj udar na budžet povezan je sa smanjenom profitabilnošću modela niže klase.

U takvim okolnostima, Apple je odlučio da fokusira resurse na iPhone 18 Pro i Pro Max modele, koji donose veću zaradu. Pored toga, tržište je pod pritiskom zbog snažnog rasta potražnje od strane velikih AI kompanija kao što su Nvidia i Google, što dodatno otežava snabdevanje.

Foto: Shutterstock

Faza lansiranja: iPhone 18 u dve etape

Ovo je prvi put da Apple uvodi fazno lansiranje. Tokom jeseni 2026. biće predstavljeni samo iPhone 18 Pro, Pro Max i prvi savitljivi iPhone. Ovaj novi pristup omogućava Apple-u da zadrži interes potrošača tokom dužeg perioda, umesto da sve predstavi odjednom.

Ovaj model lansiranja takođe može biti marketinški potez da Apple održi konstantnu pažnju na tržištu i stvori veći efekat sa svakim modelom koji izlazi u različitim fazama.

Foto: Shutterstock

Koji su ključni izazovi za Apple?

Pored rasta cena, Apple se suočava i sa problemima u lancu snabdevanja. Proizvođači čipova sve više opskrbljuju velike AI kompanije, što znači da Apple mora da se bori za ograničene resurse. Tim Kuk je izjavio da su ovi problemi do sada imali manji uticaj, ali se očekuje da će u prvom kvartalu 2026. biti znatno izraženiji.

Apple-ova odluka da prioritet daje Pro modelima pokazuje kako kompanija strateški upravlja resursima u teškim uslovima. Na ovaj način, Apple osigurava maksimalnu profitabilnost i sprečava prekid u proizvodnji visokoprofitnih uređaja.

Foto: Shutterstock

Šta znači odugovlačenje za potrošače?

Za krajnje korisnike, pomeranje standardnog modela znači čekanje do 2027. godine. Iako se može činiti kao razočaranje, Apple-ovi Pro modeli nude najnovije tehnologije, a i savitljivi iPhone bi mogao biti važna novost. S obzirom na konkurenciju na tržištu, Apple sigurno ima strategiju da zadrži prednost i nastavi inovirati.

Ovaj potez je možda i prilika da Apple poveća ekskluzivnost svojih novih uređaja i stvori još veći hype oko iPhone 18 generacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: