Tokom januara 2026. godine FBI je, kao deo istrage o navodnom curenju poverljivih dokumenata, izvršio pretres američke novinarke Hane Natanson iz The Washington Post-a. U toj akciji su zaplenjeni brojni elektronski uređaji, među njima iPhone 13 koji je bio zaključan i kome je bio aktiviran Lockdown Mode režim, poseban sigurnosni režimu koji Apple nudi korisnicima.

Prema sudskim dokumentima koje su objavili tamošnji mediji, forenzičari iz FBI-jevog tima pokušali su da pristupe podacima sa tog iPhone-a, ali nisu uspeli ni nakon više od dve nedelje neuspešnih pokušaja, jer jednostavno nisu mogli da izvuku bilo kakav sadržaj sa telefona upravo zato što je Lockdown Mode bio uključen.

Šta je Lockdown Mode?

Apple je ovu opciju uveo 2022. godine kao ekstremnu zaštitu za korisnike koji bi mogli da budu meta visokosofisticiranih hakerskih ili državnih napada kao što su novinari, aktivisti, političari ili poslovni lideri.

Kada Lockdown Mode uključite u podešavanjima, telefon radi na potpuno drugačiji način tako što blokira većinu dodataka u porukama (npr. fajlovi i linkovi mogu biti blokirani), ograničava funkcionisanje web tehnologija koje bi napadači mogli iskoristiti, sprečava automatsko povezivanje sa USB uređajima dok telefon nije otključan, blokira pozive FaceTime-om od nepoznatih brojeva, onemogućava deljenje albuma i lokacije iz fotografija, itd. Drugim rečima, telefon postaje ozbiljno zatvoren sistem, gotovo hermetički sklonjen izvan mogućnosti napada, čak i ako neko ima fizički pristup uređaju.

FBI podbacio, Apple ostvetlao obraz

Generalno gledano, Apple iOS sistem već godinama važi za jedan od najbezbednijih mobilnih operativnih sistema, što je ova situacija još jednom dokazala imajući u vidu da čak ni specijalizovani forenzički tim FBI-ja nije mogao da otključa iPhone kada se aktivirao Lockdown Mode.

Sudski zapis kaže jasno: „Pošto je iPhone bio u Lockdown Mode-u, CART (Computer Analysis Response Team) nije mogao da ekstrahuje podatke sa uređaja". To znači da ni uz fizički pristup telefonu, ni uz forenzičke kutije, specijalni timovi za hakovanje uređaja nisu uspeli ništa da pročitaju.

Opcija dostupna svima

Ovaj primer samo pokazuje koliko je zaštita podataka danas ozbiljna jer moderni telefoni mogu biti zaključani tako dobro da čak ni vlasti sa sudskim nalogom ne mogu da obiju bravu. Podaci na telefonu su danas vredniji nego ikada imajući u vidu da naši telefoni sadrže toliko ličnih informacija da zaštita treba da postane standardna navika, a ne opcija koju retko ko koristi.

Takođe, važno je da znate da iako je namenjen da se koristi u ekstremnim situacijama, Lockdown Mode nije samo za paranoike, već za sve one koji žele da drastično smanje rizik od neovlašćenog pristupa, čak i kada neko fizički uzme vaš uređaj.

Da li bi trebalo da uključite Lockdown Mode?

Caka je što Lockdown Mode ipak dolazi i sa visokom cenom jer mnoge funkcije telefona u tom modu rade ograničeno i neke stvari neće funkcionisati kako ste navikli. Apple čak ističe da većina korisnika ne bi trebalo da ga koristi, ukoliko nisu meta sofisticiranih napada.

Ali ovaj slučaj, gde ni FBI nije uspeo da probije telefon novinarke, jasno pokazuje da ovo nije samo nešto što postoji u teoriji, već radi i u praksi. Stoga ukoliko vam je privatnost izuzetno bitna, ovo je opcija koju svakako vredi razmotriti.

