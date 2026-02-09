Slušaj vest

Apple se sprema da predstavi značajno povećanje kapaciteta baterije sa predstojećim iPhone 18 Pro Max modelom, koji bi mogao da pređe 5,000mAh granicu. Ipak, dok je ovo poboljšanje značajno, još uvek zaostaje u odnosu na kineske flagship telefone, koji su već dostigli 10,000mAh ili više.

Prema poslednjim informacijama, novi iPhone bi mogao da kombinuje veću bateriju sa energetski efikasnijim čipsetom, što bi moglo doneti bolje realno trajanje baterije, uprkos velikoj konkurenciji na tržištu.

Foto: Shutterstock

Šta se zna o bateriji iPhone 18 Pro Max?

Prema najnovijem otkriću tipstera Digital Chat Station (DCS), kineska verzija iPhone 18 Pro Max trebalo bi da ima bateriju kapaciteta oko 5,000mAh. Globalna verzija bi mogla imati kapacitet od 5,100mAh do 5,200mAh.

Očekuje se da će ovaj model biti uparen sa novim A20 Pro procesorom koji je baziran na 2nm proizvodnom procesu, što bi dodatno optimizovalo trajanje baterije. Ipak, važno je napomenuti da su čak i srednje klase kineski telefoni, poput Realme P4 Power, već prešli granicu od 10,000mAh, ostavljajući Apple-u prostora za napredak u pogledu kapaciteta baterije.

Foto: Shutterstock

Šta još možemo da očekujemo?

iPhone 18 Pro Max trebalo bi da ima 6,9-inčni OLED ekran, sa 120Hz osvežavanjem i maksimalnom osvetljenošću od 3,000 nita. Ovaj ekran će poboljšati kako performanse, tako i kvalitet prikaza. Prema informacijama sa ETNews iz Južne Koreje, telefon bi mogao koristiti infracrvenu tehnologiju ispod ekrana od Samsung-a, koja bi omogućila Face ID ispod ekrana.

Pored toga, iPhone 18 Pro Max bi mogao koristiti LTPO+ tehnologiju ekrana, koja bi bila još energetski efikasnija od LTPO ekrana na prethodnim iPhone modelima, što bi moglo doneti još bolje trajanje baterije.

Foto: Shutterstock

Ostale karakteristike iPhone 18 Pro Max

Tipster Ice Universe otkrio je da bi iPhone 18 Pro Max mogao imati 35% uži Dynamic Island u poređenju sa prethodnikom, što bi učinilo dizajn ekrana elegantnijim i kompaktnijim. Takođe, postoji mogućnost da Apple usvoji Face ID ispod ekrana, što bi eliminisalo notch, ostavljajući samo selfie kameru u obliku rupe na levoj strani ekrana.

Takođe, Apple bi mogao da pređe na C1X ili C2 modem, zamenjujući Qualcomm modem koji se koristi u prethodnim modelima. Kompanija bi takođe mogla koristiti svoj N1 čip za poboljšane WiFi i Bluetooth konekcije.

Foto: Shutterstock

Boje i druge glasine

Pored tehničkih unapređenja, Apple se navodno testira sa novim bojama za iPhone 18 Pro Max, koje bi mogle uključivati burgundy, kestenjasto braon ili duboko ljubičastu, čime bi korisnicima bila ponuđena dodatna personalizacija.

Iako iPhone 18 Pro Max donosi poboljšanja u kapacitetu baterije, i dalje se suočava sa velikom konkurencijom iz kineskih brendova, koji su već premašili kapacitet od 10,000mAh. Ipak, Apple-ov balans između energetske efikasnosti i moćne tehnologije mogao bi biti ključ za zadržavanje njegove pozicije na tržištu.

