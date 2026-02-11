Slušaj vest

Samsung započinje 2026. svoju prvu Galaxy Unpacked prezentaciju, zakazanu za 25. februar u San Francisku. Kompanija obećava „novu fazu u eri veštačke inteligencije“, nagoveštavajući pametnije i adaptivnije uređaje. Iako zvanični detalji još nisu poznati, procurele informacije i glasine daju dobar uvid u ono što možemo očekivati, posebno kada je u pitanju dugo očekivana Galaxy S26 serija.

Pratioci mogu da gledaju prenos uživo u 10 časova po pacifičkom vremenu (13 časova po istočnom) preko Samsung.com, YouTube-a i kompanijskog newsroom-a.

Foto: Shutterstock

Galaxy S26, S26+ i Ultra - Evolucija, a ne revolucija

Samsung očigledno igra na sigurno sa Galaxy S26, S26+ i Ultra modelima. Prema procurelim slikama, telefoni će zadržati flat-screen prednji panel i zaobljene ivice kao kod S25 serije, dok će kamere na poleđini biti smeštene u vertikalni „pill“ modul. Umesto dramatičnih promena, fokus je na unapređenju unutrašnjih komponenti, poput novih čipova, boljih ekrana i pametnijeg AI rada.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 biće pokretač većine modela, dok će u nekim regionima biti dostupni i modeli sa Exynos 2600 čipom. Osnovni S26 će, prema glasinama, imati 6,3-inčni FHD+ ekran, 12GB RAM-a, do 512GB memorije i bateriju od 4,300mAh, zadržavajući poznati 50MP glavni fotoaparat. Ultra model bi mogao imati nešto izbočeni modul kamera, aluminijumski okvir i revidiran sistem za korišćenje olovke koji podržava Qi2 punjenje.

Foto: printscreen YT

Kompaktne, pametnije i spremne za AI

Samsung-ove bežične slušalice takođe očekuju unapređenja. Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro biće opremljeni manjim kućištima, glađim drškama i kontrolama gestovima glave za prihvatanje ili odbijanje poziva. Promene u dizajnu podsećaju na Apple AirPods Pro, ali sa Samsungovim jedinstvenim pristupom.

Pored toga, glasine sugerišu da će slušalice imati Ultra Wideband čip za precizno lociranje preko Google Find Hub mreže. Ove nadogradnje čine Galaxy Buds 4 ne samo stilskom, već i pametnom i povezanim dodatkom u svakodnevnom životu.

Foto: Promo

Foldables i Edge uređaji

Foldable uređaji neće biti u centru pažnje na Unpacked prezentaciji, ali Galaxy Z TriFold i Galaxy S26 Edge i dalje su deo razgovora. TriFold je stigao na američko tržište u januaru po ceni od 2,900 dolara, što je dalo ranim korisnicima priliku da isprobaju uređaj. Očekuje se da će na februarskoj prezentaciji biti samo kratko pomenut.

Galaxy S26 Edge, s druge strane, navodno će imati nešto tanji i redizajniran model sa pravougaonom kamerom koja podseća na Google Pixel i iPhone Air. Samsung izgleda zadržava Edge seriju kao nišnu opciju za ljubitelje jedinstvenih formata, umesto da potpuno zameni standardne S-serije telefone.

Foto: Shutterstock

Šta fanovi mogu očekivati od Unpacked 2026

U celini, Galaxy S26 događaj obećava pre svega unapređenja, a ne revoluciju. Očekuju se diskretne promene dizajna, unapređeni procesori, pametnija AI i poboljšanja baterije širom linije. Iako neki entuzijasti mogu biti razočarani nedostatkom magnetskog Qi2 punjenja u S-seriji, Samsung i dalje inovira iza scene.

Od novih čipova do poboljšane funkcionalnosti olovke i pametnijih slušalica, Samsungova vizija za 2026. fokusira se na integraciju i jednostavniju upotrebu. Bilo da vas zanima S26 Ultra, novi Buds ili samo želite da pratite Edge i TriFold, 25. februar donosi pogled u budućnost Samsung mobilnog ekosistema.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: