Telefon odavno nije više samo sprava za pozive i poruke, on je danas pravi mali računar koji radi non-stop, često bez prestanka danima ili čak nedeljama. Baš kao svaki računar, on ima svoje procese i sistem koji radi u pozadini, koji s vremena na vreme zna da se zamori ili da se pojave male greške koje utiču na brzinu, stabilnost ili čak potrošnju baterije.

Zbog toga mnogi stručnjaci danas preporučuju da telefon povremeno restartujete, odnosno isključite i ponovo uključite, ne zato što mu preti neki opasan kvar, već zato što to osvežava njegov unutrašnji sistem i uklanja male probleme koje svakodnevno korišćenje stvara.

Foto: Shutterstock

Aplikacije ostaju aktivne u pozadini

Na primer, kada telefon radi dugo bez prekida, aplikacije koje ste koristili ostaju aktivne u pozadini, zauzimaju memoriju i procesorsku snagu, pa se vremenom može desiti da ekran kasni kada skrolujete, baterija se brže prazni ili se telefoni sporije povezuju na mrežu.

Restart jednostavno očisti tu radnu memoriju, prekine sve aktivne procese i da sistemu čistu početnu tačku, kao kada biste zatvorili sve prozorčiće ne bi li vaš računar ponovo radio brže.

Foto: Shutterstock

Restartujte telefon otprilike jednom nedeljno

Neki stručnjaci čak preporučuju da telefon restartujete otprilike jednom nedeljno, jer to može poboljšati performanse, stabilnost i sigurnost uređaja, a čak i neke državne bezbednosne agencije uključuju restart u svoje preporuke za zaštitu od potencijalnih napada.

Naravno, to ne znači da je obavezno restartovati telefon svakog dana. Moderne smartfone dizajniraju da rade dugo vremena bez većih problema, te ukoliko vaš uređaj radi dobro bez usporavanja, zamrzavanja ili čudnog ponašanja, možete da ga restartujete i jednom u mesec ili dva dana.

Foto: Shutterstock

Problem rešen za 30 sekundi

Međutim, ako primetite da telefon postane spor ili ne reaguje dobro na komande, restart je često najlakši i najbrži način da mu vratite normalan rad i to bez ikakvog rizika po vaše podatke ili aplikacije.

Ako primetite da se sporije otključava, da aplikacije kasne, da Wi-Fi ili mobilni internet “štuca”, restart tada često reši problem za 30 sekundi, bez ikakvog servisa i nerviranja.

Pre prodaje obrišite sve sa vašeg telefona Foto: Shutterstock

Najbolja opcija jeste da ga resetujete svako veče

U slučaju da telefon redovno punite noću i skoro nikad ga ne gasite, razmislite da uvedete naviku da ga restartujete baš pred spavanje, pa tek onda uključite na punjač. Tako će se sistem podići „čist“, bez zaglavljenih aplikacija i grešaka, a baterija će se puniti dok telefon ne radi ništa zahtevno. To smanjuje zagrevanje, produžava život baterije i često sprečava jutarnje bagove kada se probudite i telefon je već usporen.

U praksi to znači da telefon svake noći dobije mali reset mozga dok vi spavate. Ljudi koji to rade primete da im telefon ređe koči, baterija traje duže i mnogo ređe dolazi do onog čuvenog pitanja “zašto mi je sada spor”.

