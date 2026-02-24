Slušaj vest

Iako to mnoge nervira, reč je o namernoj funkciji iOS sistema koja radi u korist korisnika. Dugmad Accept i Decline pojavljuju se samo kada je iPhone otključan. Kada je zaključan, dostupna je samo opcija prevlačenja za javljanje.

Razlog za to je vrlo jednostavan, sprečavanje slučajnih dodira, bilo da je reč o prihvatanju ili odbijanju poziva. Kada je iPhone zaključan, pretpostavlja se da ne gledate aktivno u ekran. Telefon može biti u džepu, torbi ili na stolu ispred vas.

Zamislite da se na zaključanom ekranu pojave dugmad za prihvatanje i odbijanje dok telefon zvoni. Vrlo lako biste mogli slučajno da dodirnete jedno od njih dok vadite telefon iz džepa ili ga podižete sa stola. Da bi to sprečio, Apple je na zaključanom ekranu zamenio ta dugmad opcijom „prevucite za javljanje”. Čak i ako nekoliko puta slučajno dodirnete ekran, ništa se neće dogoditi. Poziv neće biti ni prihvaćen ni odbijen, ali i dalje postoji način da ga odbijete i kada je telefon zaključan.

Kako odbiti poziv pomoću bočnog dugmeta

Kada je Apple uklonio opciju Decline sa zaključanog ekrana iPhone-a, nije uklonio samu funkciju, već ju je premestio na bočno dugme telefona. Poziv i dalje možete odbiti jednostavno tako što ćete dva puta pritisnuti bočno dugme, poznato i kao power ili lock dugme. Ako ga pritisnete jednom, samo ćete utišati zvono.

Ovo je često i praktičnije rešenje, jer možete brzo odbiti poziv bez gledanja u ekran, posebno kada ne želite ni da vadite telefon iz džepa.

Na prvi pogled ova Apple-ova odluka može delovati zbunjujuće, ali kada se razume logika, sve ima smisla. Zanimljivo je da nije oduvek bilo tako. Do iOS 5, dolazni pozivi izgledali su isto bez obzira na to da li je telefon bio zaključan ili otključan. Tek sa iOS 6 Apple je uveo ekran sa opcijom „prevucite za javljanje”. Kasnije su i mnogi Android telefoni usvojili sličan pristup kako bi sprečili korisnike da slučajno prihvate ili odbiju poziv.

