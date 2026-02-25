Slušaj vest

Kompanija Samsung danas održava svoj veliki Galaxy Unpacked događaj, gde će svetu zvanično predstaviti novu Galaxy S26 seriju telefona. Događaj se održava u San Francisku i očekuje se da postavi pravac cele mobilne industrije za 2026. godinu. Najviše pažnje privlači najjači model, Galaxy S26 Ultra, ali se očekuju i nova softverska rešenja, AI funkcije, kao i moguće iznenađenje na kraju prezentacije.

Fokus na Galaxy S26 Ultra i moguće promene cene

Glavna zvezda događaja biće Galaxy S26 Ultra, za koji se očekuju ozbiljna hardverska unapređenja. Prema informacijama iz industrije, telefon bi mogao dobiti novu generaciju kamere sa širim otvorom blende, ali i potpuno novi „Privacy Display“ ekran koji bi mogao doneti dodatnu zaštitu privatnosti korisnika.

Veliko pitanje je i cena. Zbog rasta troškova komponenti, postoje nagoveštaji da bi Samsung mogao povećati cenu nove serije. Takođe se spekuliše da bi kompanija mogla u nekim modelima preći na sopstveni Exynos 2600 procesor kako bi smanjila troškove proizvodnje, umesto da koristi Qualcomm čipove.

Foto: Shutterstock

Cela S26 linija i novi uređaji

Pored Ultra modela, danas se očekuje predstavljanje još dva telefona. Standardni Galaxy S26 navodno dolazi sa većim i svetlijim ekranom od oko 6.3 inča, dok bi Galaxy S26 Plus trebalo da ponudi veći AMOLED panel od oko 6.7 inča i jaču bateriju blizu 4.900 mAh.

Postoji mogućnost da Samsung prikaže i teaser za Galaxy S26 Edge, ali to za sada nije potvrđeno. Osim telefona, očekuju se i nove Galaxy Buds 4 slušalice, uključujući i Pro verziju sa redizajnom.

Foto: Shutterstock

Nova AI era i One UI 8.5

Samsung bi danas mogao staviti veliki fokus na veštačku inteligenciju. Najavljuju se napredne AI funkcije za kameru, produktivnost i svakodnevnu upotrebu telefona. Uz to, biće predstavljen i novi One UI 8.5, koji bi trebalo da donese poboljšane animacije sistema, pametnije funkcije i šire generativne AI mogućnosti.

Događaj počinje danas u večernjim satima po evropskom vremenu, a kao i svake godine, Samsung bi mogao ostaviti jedno veliko iznenađenje za sam kraj prezentacije. Ako se najave obistine, Galaxy S26 serija bi mogla postati jedan od najvažnijih tehnoloških lansiranja ove godine.

