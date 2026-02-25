Slušaj vest

Samsung je na događaju Galaxy Unpacked 2026 u San Francisku predstavio novu generaciju premijum telefona iz Galaxy S26 serije.

Modeli su već dostupni za poručivanje i u Srbiji, a donosimo vam i cene:

Galaxy S26 u prodaji je u dve opcije memorije. Prva je 12+256GB i to po ceni od 120.000 dinara a druga je 12+512GB za 150.000 dinara.

Galaxy S26+ dolazi u iste dve memorijske varijante i to po sledećim cenama: 12+256GB za 150.000 dinara dok će 12+512GB koštati 175.000.

Najjači model iz nove S26 serije Galaxy S26 Ultra u prodaji je kod nas u tri opcije memorije. Model sa početnih 12+256GB košta 175.000 dinara, 12+512GB varijanta je u prodaji za 200.000 dinara dok je onaj sa najvećim kapacitetom memorije 16+1TB 235.000 dinara.

Telefoni će biti dostupni u četiri boje: ljubičasta, nebesko plava, bela i crna.