Ovo su cene nove Samsung Galaxy S26 serije u Srbiji
Samsung je na događaju Galaxy Unpacked 2026 u San Francisku predstavio novu generaciju premijum telefona iz Galaxy S26 serije.
Modeli su već dostupni za poručivanje i u Srbiji, a donosimo vam i cene:
Galaxy S26 u prodaji je u dve opcije memorije. Prva je 12+256GB i to po ceni od 120.000 dinara a druga je 12+512GB za 150.000 dinara.
Galaxy S26+ dolazi u iste dve memorijske varijante i to po sledećim cenama: 12+256GB za 150.000 dinara dok će 12+512GB koštati 175.000.
Najjači model iz nove S26 serije Galaxy S26 Ultra u prodaji je kod nas u tri opcije memorije. Model sa početnih 12+256GB košta 175.000 dinara, 12+512GB varijanta je u prodaji za 200.000 dinara dok je onaj sa najvećim kapacitetom memorije 16+1TB 235.000 dinara.
Telefoni će biti dostupni u četiri boje: ljubičasta, nebesko plava, bela i crna.
Galaxy S26 serija će u Srbiji biti dostupna za prednarudžbinu od danas, 25. februara. Kupci koji izvrše prednarudžbinu jednog od uređaja Galaxy S26 serije ostvaruju ekskluzivnu pogodnost model s 512GB memorije po ceni verzije od 256GB.