Kompanija Samsung predstavila je Galaxy S26 Ultrana događaju Samsung Unpacked, a novi model donosi kombinaciju tanjeg dizajna, lakše konstrukcije i snažnog oslanjanja na veštačku inteligenciju. Telefon je 0,3 milimetra tanji i četiri grama lakši od prethodnika, ali uprkos naglasku na AI, najzanimljivija inovacija nema direktne veze sa generativnim modelima.

Reč je o funkciji Privacy Display, tehnologiji koja značajno otežava radoznalim pogledima da vide sadržaj na ekranu.

Ekran koji vidi samo onaj ko ga drži

Privacy Display smanjuje ugao vidljivosti ekrana, tako da sadržaj ostaje jasan samo kada se telefon posmatra direktno. Iz šireg ugla, prikaz postaje znatno tamniji i teže čitljiv.

Tehnologija funkcioniše kombinovanjem širokih i uskih piksela razdvojenih posebnim pregradama. Kada se aktivira režim privatnosti, široki pikseli se gase, čime ekran postaje vidljiv samo pod oštrim, direktnim uglom.

Dostupan je i dodatni režim Maximum Privacy Protection koji još više sužava ugao gledanja. U tom režimu, ekran sa strane izgleda gotovo kao da je telefon ugašen.

Da li privatnost utiče na kvalitet slike?

Oba režima blago utiču na prikaz boja. Slika može delovati ispranije, naročito u maksimalnom režimu zaštite. Ipak, tokom standardnog korišćenja - pregledanja društvenih mreža, čitanja poruka ili surfovanja - razlika nije drastična i većina korisnika će se brzo navići.

Zanimljivo je da sistem omogućava automatsko uključivanje Privacy Display opcije samo u određenim situacijama:

prilikom unosa PIN-a ili lozinke

kada se koriste određene aplikacije

pri prikazu notifikacija

U slučaju obaveštenja, zaštita se primenjuje samo na sam sadržaj notifikacije, dok ostatak ekrana ostaje normalno vidljiv.

Foto: Youtube Printscreen

Privatnost bez kompromisa po bateriju?

Iako zvanični podaci o uticaju na bateriju nisu precizno potvrđeni, logika sugeriše da bi gašenje dela piksela moglo čak imati blago pozitivan efekat na autonomiju uređaja. Nema naznaka da stalno uključen maksimalni režim značajno troši bateriju.

Foto: Youtube Printscreen

AI telefon, ali privatnost u prvom planu

Iako Samsung S26 Ultra nastavlja da promoviše koncept "AI telefona", Privacy Display se izdvaja kao praktična i svakodnevno korisna inovacija. U vremenu kada se telefoni koriste u javnom prevozu, kancelarijama i kafićima, dodatni sloj zaštite privatnosti mogao bi postati standard, a ne luksuz.

Galaxy S26 Ultra tako ne donosi samo jači hardver i naprednije algoritme, već i funkciju koja rešava realan problem savremenog korisnika - kako sačuvati ekran samo za svoje oči.