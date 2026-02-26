Slušaj vest

Samsung je konačno predstavio Galaxy S26 Ultra, svoj najnoviji i najmoćniji telefon, ali na prvi pogled razlike u odnosu na Galaxy S25 Ultra ne deluju ogromno. Međutim, kada se zagrebe ispod površine, vidi se da novi model donosi niz važnih unapređenja koja menjaju svakodnevno korišćenje.

Pitanje koje sada postavljaju mnogi jeste da li su te promene dovoljne da opravdaju višu cenu u odnosu na prošlogodišnji model koji je i dalje jedan od najboljih Android telefona na tržištu.

Foto: Samsung printscreen

Na prvi pogled malo razlika, ali...

Ako se gledaju samo sirove specifikacije, Galaxy S26 Ultra ne deluje kao velika revolucija u odnosu na S25 Ultra. Dizajn je sličan, filozofija uređaja ostaje ista, a Samsung i dalje cilja vrh premium tržišta.

Ipak, novi model donosi niz konkretnih poboljšanja koja nisu odmah očigledna na papiru, ali utiču na realno iskustvo korišćenja.

1/4 Vidi galeriju Samsung Galaxy s26 serija Foto: Youtube Printscreen

AI skok

Jedna od najvećih novina je unapređena veštačka inteligencija. Samsung je dodatno razvio takozvani agentic AI uz pomoć Gemini sistema, što omogućava telefonu da pametnije reaguje, automatizuje zadatke i bolje razume korisnika.

To znači naprednije asistente, pametnije uređivanje fotografija i više automatizacije u svakodnevnim funkcijama telefona.

Foto: Samsung printscreen

Kamera dobija svetlije fotografije

Samsung je unapredio otvor blende na glavnoj kameri, što omogućava više svetla i bolje fotografije u slabijim uslovima osvetljenja. Iako broj megapiksela ostaje sličan, kvalitet slike u realnim uslovima je poboljšan, posebno noću i u zatvorenom prostoru.

Foto: Samsung printscreen

Brže punjenje konačno stiže

Jedna od najtraženijih promena konačno je stigla. Galaxy S26 Ultra sada podržava 60W žično punjenje, što je značajno brže u odnosu na prethodni model. Ovo znači kraće vreme na punjaču i više praktičnosti u svakodnevnoj upotrebi.

Privacy Display donosi novu vrstu zaštite

Samsung je predstavio i Privacy Display, tehnologiju koja otežava drugima da vide sadržaj na vašem ekranu iz ugla. Ova funkcija je posebno korisna u javnom prevozu, kancelariji ili na putovanju, gde privatnost postaje sve važnija.

Foto: Youtube printscreeen

Da li se prelazak na S26 Ultra isplati

Iako Galaxy S25 Ultra i dalje ostaje izuzetno jak telefon koji može da parira većini novih modela, Galaxy S26 Ultra donosi jasna unapređenja u oblasti veštačke inteligencije, kamere, punjenja i bezbednosti ekrana.

Razlike možda ne deluju ogromno na papiru, ali u svakodnevnom korišćenju su primetne. Oni koji žele najnoviju tehnologiju i maksimalne performanse dobiće više sa S26 Ultra, dok korisnici S25 Ultra i dalje imaju veoma moćan uređaj koji nije lako nadmašiti.

Foto: Samsung printscreen

Konačan odgovor zavisi od toga koliko vam znače AI funkcije, brže punjenje i nova generacija kamere, ali jedno je jasno, Galaxy S26 Ultra jeste bolji, samo je pitanje koliko vam je taj korak napred važan.

