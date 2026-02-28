Slušaj vest

Kompanija Xiaomi danas je predstavila svoju novu generaciju uređaja iz Xiaomi 17 serije, demonstrirajući najnovija dostignuća u oblasti mobilnih tehnologija. Tom prilikom predstavljeni su i Xiaomi Pad 8 serija, ali i novi AIoT proizvodi i dodatna oprema, među kojima su Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag i REDMI Buds 8 Pro, koji kombinuju pametne performanse, sofisticiran dizajn i besprekornu povezanost za svakodnevni život. Pokazujući svoje ambicije u dizajnu, Xiaomi je predstavio i Xiaomi Vision Gran Turismo, vizionarski koncept električnog hiperautomobila kreiranog za legendarnu franšizu Gran Turismo.

Povodom početka prodaje, Xiaomi je pripremio i posebne promotivne pogodnosti za kupce nove generacije uređaja. U periodu od 28. februara do 31. marta, uz kupovinu modela Xiaomi 17 Ultra kupci mogu da izaberu Xaomi Electric Scooter 6 Lite ili Xiaomi Robot usisivač H40 na poklon, dok se uz Xiaomi 17 dobija Xiaomi Robot usisivač H40. Posebne pogodnosti za kupovinu modela iz Xiaomi Pad 8 serije traju od 2. marta do 31. marta, a uz uređaj je moguće izabrati tastaturu ili olovku kao poklon.

Foto: Promo

Jedan od ključnih momenata današnje najave bilo je unapređenje partnerstva sa kompanijom Leica. Dosadašnja saradnja u istraživanju i razvoju prerasla je u strateško partnerstvo koje obuhvata zajednički rad na svim fazama razvoja proizvoda.

Razvijeni u okviru ovog unapređenog modela saradnje Xiaomi 17 Ultra i Leica Leitz Phone powered by Xiaomi postavljaju nove standarde u mobilnoj fotografiji, kombinujući vrhunske performanse sistema kamera sa elegantnim dizajnom, izdržljivom konstrukcijom i unapređenom ergonomijom². Uz više od jednog veka Leica iskustva u oblasti vizuelne umetnosti i optike, Xiaomi 17 serija donosi potpuno flagship iskustvo pametnog telefona, sa vodećim performansama fotografisanja i snimanja videa u samom središtu korisničkog doživljaja.

Bezvremenski dizajn i Xiaomi Guardian struktura

Xiaomi 17 serija donosi minimalistički, elegantan dizajn sa čistim linijama i pažljivo oblikovanim ivicama koje pružaju siguran i udoban osećaj u ruci. Zahvaljujući unapređenoj LIPO tehnologiji izrade, ultra-tanki okviri omogućavaju gotovo potpuno iskustvo prikaza, uz zadržavanje čvrstine i ergonomije.

Najtanji i najlakši Ultra model do sada, Xiaomi 17 Ultra, debljine je svega 8,29 mm i težine oko 218 g⁵. Karakterišu ga ravan okvir, izuzetno tanki okviri ekrana i diskretno redizajniran modul kamere. Pored sofisticiranog izgleda, izdržljivost obezbeđuje Xiaomi Guardian struktura, uz unapređeno Xiaomi Shield Glass staklo, ojačani ram i IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu⁶.

Kompaktniji Xiaomi 17, debljine 8,06 mm i težine 1 g⁵, donosi snažne performanse, napredne mogućnosti fotografije i dugotrajnu bateriju u laganom i elegantnom kućištu. Redizajnirani modul kamere i izuzetno tanki okviri dodatno naglašavaju moderan, premium karakter uređaja, dok i kod ovog modela Guardian struktura garantuje dugotrajnost i pouzdanost.

Xiaomi i Leica: nova faza strateške saradnje

Xiaomi je predstavio unapređeni model partnerstva sa kompanijom Leica, podižući dosadašnju saradnju na strateški nivo koji podrazumeva dublju integraciju u svim fazama razvoja proizvoda.

Xiaomi 17 Ultra i Leica Leitzphone powered by Xiaomi razvijeni su u okviru ovog modela i postavljaju nove standarde mobilne fotografije. Zahvaljujući Leica optici i naprednoj obradi slike, uređaji pružaju izuzetne rezultate u svim uslovima osvetljenja², uz verne boje, bogate detalje i profesionalnu kontrolu.

Xiaomi 17 Ultra donosi prvo Xiaomi 1-inčno LOFIC glavno sočivo, kao i Leica 200MP telefoto kameru sa mehaničkim optičkim zumom 75–100 mm i mogućnošću proširenja do 400 mm ekvivalentne žižne daljine². Sistem je prilagođen i profesionalnom videu, uz 4K snimanje do 120 fps², Dolby Vision8 i napredne opcije kolor gradacije.

Xiaomi 17 u kompaktnijem formatu nudi snažan sistem kamera sa velikim senzorom i Leica telefoto objektivom, uz unapređenu prednju kameru od 50 MP. Podržano je 4K Dolby Vision8 snimanje, što omogućava dosledan kvalitet i u fotografiji i u videu.

Foto: Promo

Za dodatno profesionalno iskustvo, Xiaomi 17 Ultra podržava unapređene fotografske dodatke, uključujući Photography Kit i Photography Kit Pro⁸, koji donose ergonomski grip, fizičko dugme okidača i dodatnu bateriju, približavajući mobilno fotografisanje iskustvu rada sa klasičnim foto-aparatom¹⁴.

Vrhunske performanse i nova generacija baterije

Xiaomi 17 seriju pokreće najnovija Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforma¹⁷ , osmišljena za zahtevne zadatke poput napredne obrade fotografije i videa, multitaskinga i mobilnog gejminga. Serija donosi i novu generaciju Xiaomi Surge baterije sa povećanim kapacitetom i efikasnošću⁹. Xiaomi 17 Ultra poseduje bateriju kapaciteta 6000 mAh⁹, dok Xiaomi 17 ide i korak dalje sa 6330 mAh⁹, uz podršku za brzo žično i bežično punjenje⁹. Uprkos snažnim baterijama, uređaji zadržavaju tanak i lagan profil.

Napredna tehnologija ekrana

Oba modela opremljena su OLED ekranima vrhunske svetline do 3.500 nita, sa adaptivnim osvežavanjem od 1 do 120 Hz², što obezbeđuje fluidno i prijatno iskustvo gledanja. Xiaomi 17 Ultra dodatno uvodi HyperRGB tehnologiju.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Povodom 100 godina postojanja kompanije Leica, predstavljen je Leica Leitzphone powered by Xiaomi, uređaj koji spaja Leica dizajnersko nasleđe i Xiaomi tehnološke inovacije. Karakteriše ga aluminijumsko kućište sa prepoznatljivim Leica detaljima, kao i specijalno prilagođen korisnički interfejs fokusiran na autentično fotografsko iskustvo⁷.

Posebnu pažnju privlači Leica Camera Ring, fizički prsten za kontrolu koji pruža osećaj rada sa pravim foto-aparatom, kao i Leica Essential režim koji rekreira vizuelni stil kultnih Leica modela.

Proširenje Xiaomi ekosistema

Uz novu Xiaomi 17 seriju, kompanija je dodatno osnažila svoj povezani ekosistem predstavljanjem nove generacije AIoT uređaja. U fokusu su mobilnost, nosiva tehnologija i pametna rešenja za svakodnevicu.

Xiaomi Electric Scooter 6 serija donosi unapređene performanse¹³, veću autonomiju i dodatne bezbednosne funkcije, čineći gradske vožnje stabilnijim i efikasnijim.

Xiaomi Watch 5, zasnovan na Wear OS platformi, kombinuje napredno praćenje zdravlja i aktivnosti sa dubljom integracijom Google servisa i Xiaomi HyperConnect funkcija⁷, omogućavajući jednostavnu kontrolu i povezivanje sa drugim uređajima.

Ponudu upotpunjuju Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W⁸, Xiaomi Tag i REDMI Buds 8 Pro4, sa naprednim aktivnim poništavanjem buke i podrškom za prostorni zvuk¹².

Xiaomi Pad 8 serija: moćna produktivnost u pokretu

Xiaomi je predstavio i Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro, svoje najtanje i najmoćnije tablete sa AI podrškom za produktivnost. Sa 11,2-inčnim 3.2K ekranom², osvetljenjem do 800 nita i glatkim 144Hz osvežavanjem, ovi uređaji kombinuju vrhunske performanse sa prenosivim dizajnom od samo 5,75 mm i težinom od 485g⁵, uz bateriju od 9.200mAh⁹.

Foto: Promo

Tableti rade na Xiaomi HyperOS 3⁷, nudeći elegantan interfejs, PC-nivo produktivnosti, sistemsku inteligenciju HyperAI⁷ i poboljšano multitasking iskustvo sa horizontalnim i vertikalnim split-screen opcijama. Workstation Mode omogućava više brzih pristupa aplikacijama, a PC-Level Browser18 olakšava rad i saradnju na mreži. Profesionalni korisnici mogu koristiti WPS Office PC za kreiranje i uređivanje dokumenata. Povezivanje sa drugim uređajima radi preko HyperAI⁷ i interkonekcije⁸.

Xiaomi Pad 8 Pro pokrenut je Snapdragon® 8 Elite¹⁷ sa 81% boljim CPU i 103% boljim GPU performansama¹⁷ i podržava 67W HyperCharge⁹. Kamera je 50MP/32MP, uz opciju do 512GB skladišta¹⁰ i Matte Glass verziju¹¹ sa nano-teksturiranim ekranom, koja poboljšava otpornost na odsjaj za 44%19.

Xiaomi Pad 8 koristi Snapdragon® 8s Gen 4¹⁷ , sa 32% boljim CPU i 67% boljim GPU performansama17, 45W turbo punjenjem⁹ i kamerama 13MP/8MP, sa skladištem do 256GB¹⁰. Serija uvodi i Xiaomi Focus Pen Pro⁸ sa preciznom kontrolom i intuitivnim gestovima, kao i dodatke za produktivnost: Focus Keyboard, Keyboard i Cover⁸, pretvarajući tablet u moćan radni alat.

Xiaomi Vision Gran Turismo: Hiperautomobil oblikovan vetrom i inteligencijom

Kao nastavak saradnje sa Gran Turismo 7 i Polyphony Digital Inc., Xiaomi je predstavio svoj prvi električni hiperautomobil za ovu poznatu platformu za simulaciju trka. Pozivom Kazunorija Yamauchija, producenta serijala, Xiaomi postaje prvi tehnološki brend koji doprinosi Vision Gran Turismo projektu, pridružujući se elitnoj kolekciji virtuelnih automobila kreiranih od strane najvećih vizionarskih svetskih proizvođača.

Xiaomi Vision Gran Turismo je električni koncept hiperautomobila sa teardrop karoserijom oblikovanom aerodinamičkim kanalima. Karakteristično kružno zadnje svetlo služi i kao vizuelni simbol i kao veliki otvor za vazduh. Sa sistemom Active Wake Control i Accretion Rims, automobil postiže koeficijent otpora vazduha 0,29 i downforce -1,2, balansirajući brzinu i stabilnost.

Unutrašnjost donosi koncept “Sofa Racer”, gde se instrument tabla, vrata i sedišta spajaju u jedinstvenu kabinu koja nežno obavija vozača. Pametne funkcije, uključujući Xiaomi Pulse, komuniciraju sa vozačem svetlom i zvukom, dok je automobil potpuno integrisan u “Human x Car x Home” pametni ekosistem.

Nakon uspeha Xiaomi SU7 Ultra na Nürburgringu i u Gran Turismo 7, Vision Gran Turismo predstavlja novi korak u saradnji, postavljajući standarde za električne hiperautomobile budućnosti.

Automobil će biti izložen na Xiaomi štandu (Hall 3, 3M30) na Mobile World Congress 2026.

Cena i dostupnost Xiaomi 17 serije i Xiaomi Pad 8 serije

Xiaomi 17 dolazi u bojama Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue³, dostupan po početnoj ceni od 129,999 RSD¹ za konfiguraciju 256 GB i 137,999 RSD¹ za konfiguraciju od 512 GB.

Foto: Promo

Xiaomi 17 Ultra dolazi u bojama Black, White, Starlit Green³, sa konfiguracijom od 512 GB, dostupan po početnoj ceni od 187,999 RSD¹.

Xiaomi Pad 8 dolazi u bojama Blue, Gray i Pine Green³, dostupan po početnoj ceni od 52,999 RSD¹ za konfiguraciju 8+128 GB i 58,999 RSD¹ za konfiguraciju od 8+256 GB.

Xiaomi Pad 8 Pro dolazi u bojama Blue, Gray i Pine Green³, dostupan po početnoj ceni od 70,999 RSD¹ za konfiguraciju 8+256 GB i 81,999 RSD¹ za konfiguraciju od 12+512 GB.

Napomene

¹ Informacije aktuelne za februar 2026;

² Podaci testirani u Xiaomi internim laboratorijama; stvarni rezultati mogu varirati.

³ Dostupnost boja i karakteristika može se razlikovati između tržišta.

⁴ Uređaji podržavaju lokalne opcije i dodatke.

⁵ Dimenzije i težina uređaja testirani u internim laboratorijama; stvarni rezultati mogu varirati.

⁶ Sertifikati otpornosti na vodu i prašinu (IP68/IPX6) ostvareni su u kontrolisanim laboratorijskim uslovima; ne garantuje se u normalnoj svakodnevnoj upotrebi.

⁷ Dostupnost funkcija može varirati po regionima i jezicima; potreban internet i ažuriran softver.

⁸ Kompatibilnost dodataka i AI funkcija zavisi od verzije softvera i regiona.

⁹ Kapacitet baterije i performanse punjenja testirani u internim laboratorijama; stvarni rezultati mogu varirati.

¹⁰ RAM i skladište manje od ukupnog kapaciteta zbog sistema i predinstaliranog softvera.

¹¹ Matte Glass verzija i nano-teksture dostupne za odabrane modele; prodaje se zasebno.

¹² Funkcije poput ANC i prostornog zvuka mogu zavisiti od regiona i testova.

¹³ Testirani motor i performanse trotinet-a u kontrolisanim laboratorijskim uslovima.

¹⁴ Funkcije sa dodatnim kitovima ispunjavaju IP54 standard; stvarni rezultati zavise od uslova upotrebe.

¹⁷ Performanse CPU i GPU testirane u internim laboratorijama, poređenja sa prethodnim modelima..

18 PC-Level Browser biće dostupan OTA, zavisno od regiona.

19Poboljšana otpornost na odsjaj testirana u Xiaomi laboratorijama; stvarni rezultati mogu varirati.

