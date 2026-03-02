Slušaj vest

Kineski gigant Xiaomi i dalje nastavlja trend vrhunskih smartfona sa fokusom na kamere i baterije, ali njihova dostupnost u SAD i dalje je neizvesna. Novi model, Xiaomi 17 Ultra, deo je serije 17 koja je već stigla u Evropu, dok za američko tržište još nema zvaničnih informacija.

Zanimljivo je i to što je kompanija preskočila broj 16 i odmah predstavila 17, što praktično prati Apple-ovu numeraciju i izaziva dodatnu pažnju među ljubiteljima tehnologije.

Foto: Shutterstock

Kamere koje impresioniraju

Leica već nekoliko godina sarađuje sa Xiaomi-jem, a 17 Ultra potvrđuje taj fokus. Glavna kamera od 50 MP sa 1-inčnim senzorom i f/1.67 objektivom pruža detalje i odlične performanse u slabom svetlu. Telefoto kamera od 200 MP i 4,3x optički zoom nudi impresivnu fleksibilnost, dok ultrawide od 50 MP zaokružuje sistem.

Ipak, algoritmi za obradu slike ponekad previše „prerađuju“ fotografije, što može dovesti do zamućenih ili iskrivljenih delova slike. Iako senzor Light Fusion 1050L sa LOFIC HDR tehnologijom poboljšava kontrolu osvetljenja, ponekad softver ume da previše interveniše.

Foto: Shutterstock

Telefoto i APO sočivo

Telefoto kamera omogućava kontinualni optički zoom u rasponu od 75 do 100 mm bez gubitka kvaliteta slike, dok APO (apohromatsko) sočivo smanjuje hromatske aberacije i poboljšava oštrinu. Ovo je naročito korisno kod portretnih fotografija i fotografija sa većim zumom.

Makro fotografija je moguća, ali minimalna fokusna distanca od 30 cm ograničava ultra-kratke snimke. Iako sistem smanjuje fringing i bloom u odnosu na konkurente, i dalje nije savršen u ekstremnim svetlosnim uslovima.

8K snimci i ručni zoom

Xiaomi 17 Ultra podržava 8K video pri 30 fps, 4K Dolby Vision do 120 fps i 4K Log 120 fps, što omogućava maksimalno korišćenje glavnog senzora u snimanju. Ipak, stabilizacija ponekad „škripi“, a performanse u slabom svetlu za video ne prate impresivne rezultate u fotografiji.

Specijalna Leica verzija donosi ručni prsten za zoom oko kamere, što je zanimljiv detalj, ali prilikom testiranja delovao je pomalo labavo. Sve u svemu, uređaj zadržava fokus na fotografiji, ali je i dalje snažan flagship po svim specifikacijama.

Foto: Shutterstock

Dizajn, ekran i baterija

Xiaomi 17 Ultra ima 6,9-inčni OLED ekran sa promenljivim osvežavanjem (1–120 Hz) i maksimalnom svetlinom od 3.500 nita. Dizajn je potpuno ravan sa izravnanim ivicama, IP68 zaštitom i smanjenom kamerom, što olakšava korišćenje i održava kompaktnost u odnosu na prethodne Ultra modele.

Baterija od 6.000 mAh podržava HyperCharge od 90W i bežični HyperCharge od 50W, što ga čini jednim od najsnažnijih uređaja u klasi. Iako je težak i veliki, uređaj nudi tanak profil od 8,29 mm, što je za Xiaomi Ultra seriju rekordan rezultat.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.