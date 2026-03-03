Slušaj vest

Apple je zvanično predstavio iPhone 17e, najnoviji član svoje popularne 17 serije, koji donosi unapređeni A19 čip, 256 GB memorije i MagSafe podršku, a sve po početnoj ceni od 599 dolara. Model dolazi u novoj svetloružičastoj boji pored klasične crne i bele, što dodatno osvežava ponudu budžetskih iPhone uređaja.

Iako spolja podseća na svog prethodnika, iPhone 17e je u srcu potpuno nova priča. A19 procesor donosi visoke performanse, dok 16-jezgarni Neural Engine omogućava napredne AI funkcije i generativne modele koji do sada nisu bili dostupni u entry-level modelima. Apple obećava “celodnevnu autonomiju” uz pomoć optimizovanog modema C1X i naprednog upravljanja energijom u iOS 26.

Foto: Shutterstock

MagSafe i brže bežično punjenje

iPhone 17e sada podržava MagSafe i Qi2 bežično punjenje do 15 W, dvostruko brže od prethodne generacije. Punjenje preko USB-C kabla omogućava do 50% kapaciteta za oko pola sata, što ga čini praktičnim za korisnike koji su stalno u pokretu.

Ova unapređenja čine iPhone 17e pristupačnijim i atraktivnijim za one koji traže kombinaciju snage i praktičnosti. Ceramic Shield 2 na 6,1-inčnom Super Retina XDR OLED ekranu pruža trostruko bolju otpornost na ogrebotine, uz smanjeni odsjaj, što doprinosi boljem iskustvu korišćenja u svim svetlosnim uslovima.

Foto: Apple

Kamera koja oduzima dah

Na poleđini se nalazi 48 MP Fusion kamera koja praktično spaja dve kamere u jedan senzor. Omogućava optički 2x Telephoto zum, 4K Dolby Vision video do 60 fps i Spatial Audio, što ga čini iznenađujuće sposobnim za entry-level model.

Sistem portreta sada automatski prepoznaje ljude i kućne ljubimce, dok Photos aplikacija omogućava naknadno podešavanje dubine i detalja. Apple je jasno stavio do znanja da čak i najpristupačniji iPhone može da zadovolji fotografske potrebe prosečnog korisnika, ali i entuzijaste koji traže praktičnost.

Foto: Apple

Brži modem - veća efikasnost

Novi C1X modem donosi dvostruko veće brzine od prethodnog C1, uz 30% manju potrošnju energije u poređenju sa modelom 16 Pro. Ovo direktno utiče na dužu autonomiju i bolju stabilnost u mobilnom internetu, čak i u zahtevnim uslovima.

Apple Intelligence funkcije i iOS 26 dodatno pomažu u optimizaciji performansi, uključujući Live Translation, Call Screening i napredne bezbednosne opcije poput Emergency SOS i Messages via satellite. Sve ovo stavlja iPhone 17e u poziciju da bude ozbiljan izbor za korisnike koji žele najnoviju tehnologiju po pristupačnoj ceni.

Foto: Shutterstock

Šta dalje očekivati

Pretprodaja iPhone 17e počinje 4. marta, dok je početak prodaje u prodavnicama zakazan za 11. mart. Apple tako nastavlja strategiju uvođenja budžetskih modela nekoliko meseci nakon premijere flagship telefona, čime širi ponudu za širu publiku.

U međuvremenu, svet nestrpljivo čeka i na iPhone Fold i nove MacBook modele koji bi mogli biti predstavljeni uskoro. Sa unapređenim hardverom, više memorije i MagSafe podrškom po istoj ceni, iPhone 17e pokazuje kako Apple balansira pristupačnost i performanse, ostavljajući korisnike u iščekivanju sledećih inovacija.

