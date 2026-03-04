Slušaj vest

Nothing Phone 4a bi mogao da donese 1,5K OLED ekran, Snapdragon 7s Gen 4 procesor i 50MP kameru. Početna cena osnovnog modela 8GB RAM/128GB memorije biće oko 380 €, dok će 4a Pro startovati od 475 €.

Brend zadržava prepoznatljivu transparentnu estetiku, a novi Glyph Bar svetli za pozive, obaveštenja, muziku i status baterije, što čini uređaj vizuelno prepoznatljivim.

Očekivani Nothing Phone 4a stiže 5. marta: Snapdragon 7s Gen 4 i 50MP kamera u centru pažnje Foto: printscreen YT

Snaga i ekran za zahtevne korisnike

Phone 4a stiže sa 5.400 mAh baterijom i podrškom za brzo punjenje od 50W. Uređaj ima IP65 zaštitu od vode i prašine, pa može izdržati prskanje, ali ne i potapanje u potpunosti.

120Hz OLED ekran pruža tečan prikaz sadržaja, a Snapdragon 7s Gen 4 omogućava glatko korišćenje aplikacija i igara bez zastajkivanja.

Foto: Shutterstock

Kamere za profesionalne snimke

Na poleđini se nalaze 50MP glavna kamera, 50MP telefoto sa 3,5x zumom i 8MP ultraširoka kamera. Prednja kamera od 32MP omogućava jasne selfije i video pozive.

Essential Key funkcija je višenamenski taster za snimanje ekrana, glasovne beleške ili čuvanje informacija direktno u Essential Space, što olakšava svakodnevnu upotrebu.

Foto: printscreen YT

Dizajn i boje za različite ukuse

Nothing je Phone 4a predstavio na Mobile World Congress-u u Barseloni u četiri boje: bela, crna, roze i plava. Novi Glyph Bar se nalazi u donjem desnom uglu i svetli za obaveštenja i status uređaja.

Phone 4a Pro donosi polarizujući dizajn, dok Phone 4a stiže u varijantama: 8GB/128GB, 8GB/256GB i 12GB/256GB memorije.

Lansiranje i specijalne ponude

Prva prodaja u Indiji biće u novom Nothing store u Bengaluruu. Prvih 100 kupaca dobiće ekskluzivno graviranu verziju Phone 4a i Ear (a) slušalice bez dodatnih troškova.

Serija stiže 5. marta globalno i očekuje se da privuče pažnju ljubitelja inovativnog dizajna i kvalitetnih kamera po pristupačnoj ceni.

