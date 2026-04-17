Kada veza zakrči ili krene da secka, mnogi u tom trenutku instinktivno pomisle na najgori scenario da možda neko prisluškuje razgovor. Takva ideja dodatno se učvrstila zahvaljujući filmovima i serijama u kojima se prisluškivanje često prikazuje uz šumove i neobične zvuke na liniji, međutim, stvarnost mobilnih mreža danas izgleda mnogo manje dramatično nego u holivudskim scenama.

U najvećem broju slučajeva krčanje tokom razgovora nema nikakve veze sa prisluškivanjem, već sa kvalitetom signala. Kada je signal slab, telefon pokušava da rekonstruiše delove zvuka koji nedostaju, pa se tada čuju kratki šumovi ili pucketanje. To se često dešava u zgradama sa debelim zidovima, u liftovima, garažama ili na mestima gde je mreža opterećena.

Mnogo verovatniji razlozi za šum i seckanje

Sličan efekat može da nastane i kada se telefon tokom razgovora prebacuje sa jedne bazne stanice na drugu dok se krećete kroz grad.

Još jedan čest uzrok je prelazak između različitih mrežnih tehnologija. Na primer, telefon može automatski da pređe sa 4G na 3G ili na drugu frekvenciju kako bi održao vezu. Tokom tog kratkog procesa ponekad se pojave sitni prekidi ili šum u slušalici. Takođe, aplikacije koje koriste internet u pozadini mogu povremeno da utiču na kvalitet poziva, naročito ako je veza već slabija.

Ako vas prisluškuju nećete to čuti tokom razgovora

Ideja da šum ili krčanje znači da neko sluša razgovor potiče još iz vremena starih analognih telefonskih linija, kada su smetnje na vezi bile mnogo izraženije. Današnje mobilne mreže su digitalne, a nadzor komunikacije, kada se uopšte sprovodi, obavlja se na potpuno drugačiji način koji ne mora da proizvede nikakav zvuk tokom razgovora. Drugim rečima, ako neko čuje pucketanje ili kratko krčanje u slušalici, mnogo je verovatnije da telefon jednostavno ima slab signal nego da se u pozadini odvija neka tajna operacija.

Zbog toga stručnjaci često savetuju da se na takve zvuke gleda mnogo prizemnije. Mobilne mreže su složeni sistemi i mali tehnički problemi su normalni, naročito kada se telefon koristi u pokretu ili na mestima sa lošim prijemom. Iako je pomisao na prisluškivanje intrigantna i pomalo filmska, krčanje u slušalici u ogromnoj većini slučajeva znači samo jedno, da se signal na trenutak bori da održi vezu.

Kako da poboljšamo signal?

Jedna od najjednostavnijih stvari koju možete da uradite kako biste sprečili krčanje veze ili seckanje jeste da promenite mesto na kome razgovarate. Debeli zidovi, podrumi, garaže, liftovi ili zgrade sa mnogo betona i metala mogu značajno da oslabe signal, pa je ponekad dovoljno samo da priđete prozoru ili izađete napolje kako bi veza odmah postala čistija i stabilnija.

Korisno je i da proverite indikator signala na telefonu. Ako su prikazane samo jedna ili dve crtice, telefon će često imati problema da održi stabilan razgovor. U takvim situacijama može da pomogne i jednostavno uključivanje i isključivanje airplane režima na nekoliko sekundi, jer se tada telefon ponovo povezuje na najbližu baznu stanicu.

Izgubio se u šumi pa pitao veštačku inteligenciju za pomoć Foto: Ines Bazdar / Alamy / Profimedia

Stari telefoni, oštećene SIM kartice ili softverske greške utiču na kvalitet

Takođe, ako ste u pokretu, npr. u automobilu ili vozu, moguće je da se signal stalno menja dok telefon prelazi sa jedne antene na drugu, pa su kratka seckanja tada prilično česta.

Ponekad problem može da bude i u samom uređaju. Stari telefoni, oštećene SIM kartice ili softverske greške mogu da utiču na kvalitet poziva. Restart telefona često rešava sitne probleme, a ako se smetnje stalno ponavljaju na istom mestu, moguće je da je jednostavno pokrivenost mreže tu slabija. U tom slučaju neki korisnici čak primete da druga mobilna mreža radi bolje na istoj lokaciji.

