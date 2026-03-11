Slušaj vest

Posle dve godine u znaku Google Pixel uređaja, iPhone 17 Pro ponovo zauzima prvo mesto među najboljim telefonima sveta. Apple je nagradu dobio od strane GLOMO žirija na MWC 2026 sajmu, vraćajući se među favorite korisnika i stručnjaka. Poslednji put Apple je bio na vrhu sa modelima iPhone 13 Pro Max i iPhone 14 Pro, 2022. i 2023. godine.

Ova titula potvrđuje da kompanija uspeva da spoji inovativni dizajn, vrhunske performanse i intuitivno korisničko iskustvo, što je Apple-u oduvek donosilo prednost na tržištu.

Foto: Shutterstock

Jak međunarodni rivalitet flagship telefona

iPhone 17 Pro nije imao lagan zadatak - konkurencija je bila izuzetno jaka. Među kandidatima su se našli:

Google Pixel 10 Pro

Honor Magic V5

OPPO Find X9 Pro

Samsung Galaxy Z Fold7

Uprkos svim izazovima, Apple je uspeo da se izdvoji zahvaljujući spoju estetike, inovacija i funkcionalnosti.

Foto: Printscreen/Apple

GLOMO nagrade i priznanja za inovacije

Pored Apple-a, posebna priznanja dobili su HONOR za sopstvenu silikon-karbonsku bateriju, u okviru kategorije Disruptive Device Innovation. Garmin, Skylo i Sony osvojili su nagrade za pametne satove Garmin fenix 8 Pro Multisport u kategoriji Best Connected Consumer Device.

U segmentu pristupačnih telefona (Entry Level, &$150), najbolji je bio Infinix HOT 60 Pro+, iako ovaj brend više nije prisutan na lokalnom tržištu.

Foto: Shutterstock

Kako je izabran šampion

Žiri od 17 stručnjaka analizirao je svaki telefon kroz niz kriterijuma:

Estetiku i inovativnost dizajna

Performanse i ergonomiju

Praktičnost u svakodnevnom korišćenju

Funkcionalnost i dodatne opcije

Odnos cene i kvaliteta

Globalni komercijalni uspeh

Pouzdanost softvera i hardvera

Ekološku održivost

Podršku i nadogradnje softvera

Ovim pristupom, iPhone 17 Pro je istaknut kao uređaj koji pruža najbolju kombinaciju inovacija, performansi i vrednosti za korisnike.

Foto: Printscreen/Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra i ostali dobitnici

U kategoriji Best Device MWC 2026, Samsung Galaxy S26 Ultra je osvojio nagradu za sveukupni kvalitet i inovacije. Pre njega, titule su osvajali Xiaomi 15 Ultra, Porsche Design HONOR Magic V2 RSR i Motorola defy.

Ova nagrada pokazuje koliko je konkurencija u premium segmentu 2026. intenzivna, ali iPhone 17 Pro je uspeo da se izdvoji kao globalni lider.

