Google je uveo novu opciju u Google Play Store koja korisnicima prikazuje upozorenja za aplikacije koje troše previše baterije.

Poruka „Ova aplikacija može koristiti više baterije nego što je očekivano zbog aktivnosti u pozadini“ pojavljuje se jasno i u svetlocrvenoj boji, kako bi korisnici pre instalacije mogli da procene potencijalni problem.

Ovo je deo nastojanja kompanije da korisnicima pruži više informacija o performansama aplikacija i pomogne im da izbegnu prekomerno pražnjenje baterije.

Kako Google meri potrošnju energije

Nova funkcija koristi sistem koji Google naziva "Excessive Partial Wake Lock". Mehanizam prati koliko dugo aplikacije ostaju aktivne u pozadini dok je ekran telefona ugašen.

Ako aplikacija drži aktivan proces više od dva sata u proseku tokom najmanje 5% sesija u poslednjih 28 dana, Play Store prikazuje upozorenje korisnicima pre instalacije. Ovim sistemom korisnici dobijaju jasnu informaciju o aplikacijama koje mogu skratiti trajanje baterije, čak i ako se ne koriste direktno.

Cilj upozorenja i motivacija programera

Google napominje da wake lock ponekad jeste neophodan za rad aplikacija u pozadini, ali da mnogi programi ovu funkciju koriste neefikasno.

Upozorenja imaju za cilj da podstaknu programere da optimizuju svoje aplikacije, smanje nepotrebnu potrošnju energije i poboljšaju korisničko iskustvo. Ova mera je posebno važna za uređaje sa manjom baterijom i za korisnike koji često zavise od dugotrajne autonomije svojih telefona.

Razvoj funkcije i saradnja sa Samsungom

Funkcija je počela da se pojavljuje u Play Store-u od 1. marta 2026. Razvoj je započet još prošle jeseni, a Google je sarađivao sa Samsung kako bi sistem koristio realne podatke sa uređaja i što preciznije procenio uticaj aplikacija na bateriju.

Ovo omogućava precizno otkrivanje aplikacija koje troše energiju i smanjuje šanse da korisnici dobiju lažno upozorenje.

Dodatna upozorenja u Play Store-u

Pored upozorenja o bateriji, Play Store već obaveštava korisnike o aplikacijama koje imaju učestale padove, zamrzavanje ili druge ozbiljne probleme.

Kombinacija ovih sistema omogućava sigurnije i informisanije preuzimanje aplikacija za Android uređaje.

