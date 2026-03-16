Iako kompanija zvanično nije potvrdila uređaj, brojna curenja informacija i industrijske glasine sugerišu da bi foldable iPhone mogao da stigne već ove godine. Još zanimljivije su priče o njegovoj ceni, jer prema nekim izveštajima ona možda neće biti ni približno visoka koliko se očekivalo.

Telefon koji bi mogao da promeni tržište

Prema informacijama koje kruže među analitičarima i u tehnološkim krugovima, Apple već neko vreme razvija svoj prvi savitljivi iPhone. Mnogi su pretpostavljali da će taj uređaj biti jedan od najskupljih telefona na tržištu.

Takva očekivanja nisu bila bez razloga. Apple je poznat po premium cenama svojih proizvoda. Dovoljno je setiti se Vision Pro headseta koji košta više od tri hiljade dolara ili dodataka poput skupog monitora i njegovog postolja.

Zbog toga su mnogi verovali da bi savitljivi iPhone mogao da košta i preko 2.400 dolara. Međutim, nove glasine nagoveštavaju potpuno drugačiji scenario.

Cena navodno ista kao kod Samsungovog Folda

Prema procurelim informacijama, početna cena savitljivog iPhone-a mogla bi da bude oko 1.999 dolara za model sa 256 GB memorije.

Zanimljivo je da je to praktično ista cena po kojoj je lansiran Samsung Galaxy Z Fold 7, jedan od najpoznatijih savitljivih telefona na tržištu.

Navodno bi Apple primenio sličnu strategiju povećanja cene po kapacitetu memorije: oko 2.199 dolara za model sa 512 GB, oko 2.399 dolara za verziju sa 1 TB

Takva struktura cena vrlo je slična Samsungovoj, što mnoge analitičare iznenađuje jer se očekivalo da će Apple biti znatno skuplji.

Početna cena niža nego što se predviđalo

Ranije procene u industriji govorile su da bi Apple mogao da postavi početnu cenu savitljivog iPhone-a na oko 2.400 dolara ili čak više.

Zbog toga mnogima deluje gotovo neverovatno da bi kompanija mogla da ponudi svoj prvi savitljivi model za približno 1.999 dolara.

Ako se ove informacije pokažu tačnim, Apple bi odmah postao ozbiljan konkurent Samsungu na tržištu savitljivih telefona. To bi moglo da ubrza širenje ove kategorije uređaja koja je i dalje relativno mala u odnosu na klasične pametne telefone.

Gde je nestala poznata „Apple premija“?

Apple je dugo poznat po takozvanoj Apple premiji, odnosno višoj ceni u odnosu na konkurenciju. Upravo zato mnoge zbunjuje mogućnost da prvi savitljivi iPhone košta isto kao Samsungov model.

Zanimljivo je i to što bi cena od 1.999 dolara bila ista kao najskuplja verzija iPhone-a 17 Pro Max sa 2 TB memorije.

Neki analitičari smatraju da Apple možda želi da agresivnije uđe na tržište savitljivih telefona. Drugi veruju da je cilj da se odmah stvori veliki talas interesovanja među fanovima koji već godinama čekaju ovakav uređaj.

Za sada sve ostaje na nivou glasina. Ako se pokažu tačnim, Apple bi mogao da iznenadi tržište ne samo novim dizajnom već i cenom koja je konkurentnija nego što je iko očekivao.

