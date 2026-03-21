Izgleda da kompanija sada veruje da je konačno pronašla tajnu formulu jer prema informacijama koje su preneli strani mediji, Amazon već neko vreme u tišini razvija novi projekat koji je interno dobio ime „Transformer“.

Ovog puta ideja nije da se proizvede još jedan uređaj koji ima bolju kameru ili brži procesor od konkurencije, već telefon koji je napravljen da se sve vrti oko veštačke inteligencije.

Foto: Shutterstock

Amazon Fire Phone kao promašaj decenije

Drugim rečima, uređaj koji ne čeka da vi nešto kliknete, nego pokušava da razume šta želite i da vam pomogne pre nego što uopšte otvorite aplikaciju.

Ono što celu priču čini još zanimljivijom jeste to što Amazon nije početnik kada su telefoni u pitanju. Pre tačno deset godina kompanija je već pokušala da napravi pametni telefon i taj pokušaj se završio kao jedan od većih promašaja u svetu tehnologije. Telefon se zvao Amazon Fire Phone i predstavljen je uz ogromnu reklamu, ali je vrlo brzo postalo jasno da nešto ne funkcioniše kako treba.

Gde je zapelo sa Amazonovim telefonom?

Problem tada nije bio u tome što je telefon bio loš, nego u tome što nije imao ništa posebno zbog čega bi ljudi odustali od drugih brendova. Imao je neke neobične funkcije, poput 3D efekta na ekranu i mogućnosti da kamerom odmah prepozna proizvod i pokaže gde može da se kupi, ali većina ljudi je to doživela kao zanimljiv trik, a ne kao nešto što će svakodnevno koristiti. Zbog toga je prodaja bila slaba, cena je ubrzo morala da padne, a telefon je praktično nestao sa tržišta pre nego što je većina ljudi uopšte shvatila da postoji.

Sada pokušavaju potpuno drugačiji pristup jer novi telefon ne bi trebalo da bude zasnovan na čudnim efektima ili trikovima, već na naprednoj verziji veštačke inteligencije, a glavnu reč vodiće njihov asistent Alexa.

Foto: Shutterstock

Novi telefon bi vam služio kao lični asistent

Ideja je da telefon postane neka vrsta ličnog asistenta koji može da razume navike korisnika i da obavlja stvari umesto njega. Na primer, da sam predloži gde da naručite hranu, da pronađe proizvod koji želite, da vam organizuje dan ili da olakša svakodnevne obaveze bez otvaranja deset različitih aplikacija. Ukratko, telefon koji više radi za vas, nego što vi radite za njega.

Zbog toga mnogi stručnjaci sada kažu da je trenutak za ovakav potez mnogo bolji nego pre deset godina. Tada su ljudi kupovali telefone zbog kamere, ekrana i dizajna, a danas se sve više govori o veštačkoj inteligenciji kao glavnoj stvari koja će odlučiti koji telefon je bolji.

Konačno neko da svrgne iPhone sa trona

Ako Amazon uspe da napravi uređaj koji je zaista pametniji od ostalih, onda bi mogao da napravi nešto što ranije nije uspeo, da privuče korisnike koji već godinama koriste druge telefone i da ih natera da probaju nešto potpuno drugačije.

Amazon očigledno veruje da sada ima mnogo veću šansu nego ranije, jer se svet tehnologije promenio i sve se više vrti oko veštačke inteligencije, a ne samo oko hardvera. Ako im to zaista uspe, mogli bismo da dobijemo telefon koji ne služi samo za društvene mreže i poruke, već uređaj koji stvarno pomaže u svakodnevnom životu i koji će omogućiti da se posle deset godina, Amazon konačno vrati na tržište telefona i napravi veliku pometnju među tehnološkim gigantima.

