Iako su se poslednjih godina često pojavljivale priče o velikoj prekretnici povodom dvadesetogodišnjice iPhone linije, sve je izvesnije da Apple iPhone 20 neće doneti dramatičan zaokret kakav su mnogi očekivali. Umesto revolucionarnih promena, trenutno dostupne informacije ukazuju na znatno oprezniji razvojni pravac.

Ovakav pristup sugeriše da Apple pažljivo balansira između inovacija i tehničke izvodljivosti. Umesto naglih rezova, kompanija se, po svemu sudeći, odlučuje za postepeno unapređenje postojećih rešenja.

Ambiciozni planovi uz kontrolisani razvoj

U narednim godinama Apple planira čitav niz noviteta, uključujući modele sa naglašenim tankim dizajnom, ali i prvi preklopni iPhone. U tom kontekstu, jubilarni uređaj bi trebalo da predstavlja vrhunac tehnološkog razvoja kompanije.

Ipak, uprkos ambicijama, jasno je da se razvoj odvija u fazama. Svaka generacija uvodi određena poboljšanja, ali bez naglih skokova koji bi mogli da ugroze stabilnost ili korisničko iskustvo.

Ideja savršen čistog ekrana još nije dostižna

Jedna od ključnih vizija za Apple iPhone 20 jeste ekran bez vidljivih prekida - površina koja deluje kao jedinstvena staklena ploča. To podrazumeva skrivanje svih ključnih komponenti, uključujući senzore i kameru, ispod samog panela.

Ovaj koncept se već dugo povezuje sa dizajnerskim pravcem koji je zastupao Jony Ive, gde minimalizam i čistoća forme imaju centralnu ulogu. Ipak, ostvarenje takve vizije i dalje zavisi od tehnoloških proboja koji još nisu u potpunosti realizovani.

Tehnološke prepreke usporavaju razvoj

Najveći izazov trenutno predstavlja razvoj sistema Face ID koji bi funkcionisao ispod ekrana bez kompromisa u performansama. Trenutna rešenja još uvek ne zadovoljavaju standarde preciznosti i pouzdanosti koje Apple zahteva.

Zbog toga kompanija ne planira radikalne poteze u kratkom roku. Umesto toga, fokus ostaje na postepenom unapređenju postojećih tehnologija, kako bi se izbegli problemi u svakodnevnoj upotrebi uređaja.

Postepene promene umesto naglih skokova

Umesto potpunog uklanjanja vidljivih elemenata na ekranu, Apple će verovatno nastaviti da unapređuje postojeća rešenja poput Dynamic Island. Očekuje se da će budući modeli postepeno smanjivati njegovu veličinu i uticaj na prikaz sadržaja.

Već se spekuliše da uređaji poput Apple iPhone 18 Pro neće doneti velike vizuelne promene, već samo suptilna poboljšanja. Sve to ukazuje da će pravi “full screen” iPhone ipak morati da sačeka još nekoliko generacija.

