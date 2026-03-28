Ako ste nekada imali OnePlus telefon, znate zašto je ovaj brend poseban. Nije to samo još jedan Android telefon, nego nešto što godinama važi za pametan izbor jer radi brzo, ne baguje, baterija traje, a cena nije kao kod najskupljih modela. Upravo zato su ga mnogi kupovali iznova i iznova, bez razmišljanja da pređu na drugi brend.

Međutim, poslednjih dana sve više stranih medija piše da se OnePlus povlači sa zapadnog tržišta. Za sada nema zvanične potvrde, ali sve što se dešava prethodnih nedelja govori da nešto definitivno ne štima. CEO OnePlus-a za Indiju, Robin Liu, iznenada je dao ostavku, i to samo nekoliko meseci nakon što je tvrdio da su glasine o gašenju potpuno netačne.

Menjaju strategiju

U isto vreme predstavljen je novi model OnePlus 15T, ali se već pojavila priča da možda uopšte neće stići na evropsko i američko tržište. Telefon ima jaku bateriju, brz procesor i sve što treba jednom ozbiljnom telefonu, ali čak ni to više ne znači da će se prodavati svuda kao ranije.

Španski poslovni portal piše da bi OnePlus mogao potpuno da promeni strategiju i da se ubuduće fokusira samo na Kinu i Indiju, gde i dalje ima mnogo jaču prodaju nego u Evropi i Americi. U tim zemljama ovaj brend i dalje ima ogromnu bazu korisnika, dok je na zapadu poslednjih godina sve teže parirao Samsungu, Apple-u i Xiaomi-ju.

Izgubio početnu prednost

Bilo kako bilo, OnePlus više nije isti brend kao pre. Još 2021. spojio je razvoj sa Oppo-om i počeo da koristi skoro isti softver i iste tehnologije, što je mnoge stare fanove razočaralo jer su govorili da je izgubio ono po čemu je bio poseban.

U međuvremenu su telefoni postajali sve skuplji, a konkurencija sve jača. Danas skoro svaki proizvođač ima model koji radi brzo i ima dobru kameru, tako da OnePlus više nije imao onu prednost koju je imao pre deset godina. Kada se tome doda i pad prodaje i promene unutar kompanije, jasno je zašto se sada govori o velikom zaokretu.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Zahar Mobile Review

Korisnici očajni

Najzanimljivije je to što fanovi već reaguju kao da se gasi nešto mnogo veće od običnog brenda telefona. Na forumima i Redditu ljudi pišu da su godinama koristili samo OnePlus i da sada ne znaju šta da uzmu sledeće, jer su navikli na brz sistem i telefone koji rade bez nerviranja.

Ako se zaista povuče iz Evrope, takođe mnogi i u Srbiji neće biti oduševljeni jer je OnePlus kod nas godinama imao vernu publiku, posebno među ljudima koji ne vole da menjaju telefon svake godine i koji žele da uređaj radi brzo i bez nerviranja.

Glavna briga budućnost podrške

Najveći problem biće to što nema mnogo sličnih alternativa. Samsung i iPhone su za mnoge preskupi, a kod drugih brendova ljudi često nemaju isto poverenje kao što su imali u OnePlus.

Problem za brojne korisnike OnePlus telefona u Europi i Americi je i budućnost podrške za njihove uređaje. Iz kompanije su ranije poručili kako garantuju potpunu postprodajnu podršku, ažuriranja softvera i prava korisnika, ipak, ostaje nejasno kako će se to sprovoditi u regijama gde kompanija više neće imati službeno prisustvo.

