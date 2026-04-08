Samsung je nedavno objavio februarsku softversku mapu za 2026., dokument koji većina korisnika retko čita, ali koji donosi velike promene. Ove promene uključuju prestanak podrške za nekoliko popularnih serija, što može uticati na sigurnost uređaja.

Najznačajnije je što je Galaxy S21 serija potpuno uklonjena iz podrške, dok je Galaxy S22 prebačen na kvartalne nadogradnje. Ovo znači da telefoni više neće dobijati redovne sigurnosne zakrpe, što ostavlja potencijalne ranjivosti neotklonjenim.

Flagship modeli pod crvenom lampom

Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra lansirani su u januaru 2021. kao premium uređaji sa obećanjem četiri generacije Android nadogradnji i pet godina sigurnosne podrške. Njihova hardverska snaga i dalje omogućava dobru upotrebljivost, ali softverska podrška sada prestaje.

Početkom 2026. ova serija je izbačena sa liste ažuriranja, dok S21 FE, lansiran 2022, ostaje jedini izuzetak koji i dalje prima podršku. Za vlasnike S21 serije, najveći rizik više nije performans, već sigurnost uređaja i izloženost potencijalnim pretnjama.

Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra

Note 20 serija, lansirana 2020, dobila je tri glavna OS ažuriranja pre nego što je prešla na sigurnosne zakrpe. Poslednja zakrpa bila je u avgustu 2025, ostavljajući uređaje na Android 13 sa One UI 5.1.

Samsung možda izda iznenadnu sigurnosnu zakrpu, ali redovna podrška je završena. Korisnici Note 20 serije sada bi trebalo da razmotre prelazak na novije modele, kao što je Galaxy S26 Ultra, koji nudi sedam godina ažuriranja i veću sigurnost.

Mid-range modeli: Galaxy A, F i M serije

Mid-range telefoni poput Galaxy A03, A22, A52, F22, F42, M32 i M42 sada su u završnoj fazi životnog ciklusa. Za većinu njih, Android 13 sa One UI 5 ili 5.1 predstavlja poslednju verziju softvera.

Ovi telefoni su dugo bili najprodavaniji u Aziji, ali kraće trajanje podrške znači da korisnici moraju da računaju na smanjenu sigurnost i kompatibilnost aplikacija kako vreme prolazi. Njihova vrednost ostaje u solidnom radu, ali rizik od neispravnosti sistema raste s vremenom.

Preklopni modeli: Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3

Z Fold 3 i Z Flip 3, lansirani 2021, označili su zrelu fazu Samsung foldables. Sada su na kvartalnom ciklusu sigurnosnih ažuriranja i očekuje se da će redovna podrška prestati do avgusta 2026.

I dalje će normalno raditi, ali svaka nova ranjivost neće biti zakrpljena osim u retkim slučajevima kritičnih ažuriranja. Novi modeli, poput Galaxy Z Fold 7, imaju znatno duži ciklus podrške i mogu pružiti sigurnost i funkcionalnost dugi niz godina.

Fan Edition izdržava duže: Galaxy S21 FE

S21 FE, lansiran 2022, nastavlja da prima nadogradnje do 2027, jer je efekivno generacija mlađa od originalne S21 serije. Trenutno je na kvartalnom ciklusu i prima zakrpe za sigurnost.

Ovo pokazuje da Samsung veže podršku za datum lansiranja, a ne datum kupovine, što znači da korisnici koji kupe stariji model kasnije mogu izgubiti značajan deo podrške pre nego što počnu da ga koriste. Pravilo počinje da teče od trenutka kada je telefon objavljen, a ne kada je kupljen.

Budžetski modeli: Galaxy A13, A23 i M13

Ovi modeli, namenjeni tržištima sa fokusom na bateriju, pouzdanost i cenu, sada ulaze u završnu fazu životnog ciklusa. Android 14 sa One UI 6.1 je poslednja velika nadogradnja za A13, dok A23 i M13 primaju poslednje kvartalne zakrpe.

Telefoni će i dalje normalno funkcionisati, ali sigurnosne zakrpe će postajati sve ređe, dok se uređaji ne uklone sa Samsungove zvanične liste podrške. Korisnici bi trebalo da planiraju zamenu uređaja ili prelazak na novije modele kako bi ostali zaštićeni.

