Iako punjenje telefona deluje potpuno bezazleno i nije nikakva nauka, postoje situacije u kojima punjač može da se pregreje, pokvari, pa čak i da izazove ozbiljan problem. Upravo zato je važno znati šta sve može da dovede do toga i kako da to izbegnemo.

Malo ko razmišlja o tome da punjač nije samo kabl sa adapterom, već mali električni uređaj koji pretvara struju iz utičnice u energiju pogodnu za telefon. Tokom tog procesa dolazi do zagrevanja, što je normalno, ali u određenim uslovima može da postane opasno.

Izbegavajte da punite telefon na krevetu ili jastuku

Jedan od najčešćih uzroka problema je pregrevanje. Kada punjač nema dovoljno prostora da se hladi, toplota se zadržava i postepeno povećava temperaturu unutrašnjih komponenti. To može dovesti do njihovog oštećenja, a u ekstremnim slučajevima i do zapaljenja.

Posebno rizična navika je punjenje telefona na krevetu ili jastuku. Mekane površine zadržavaju toplotu i sprečavaju njeno rasipanje, stvarajući idealne uslove za pregrevanje. Iako deluje bezazleno, ova navika je jedan od najčešćih uzroka incidenata.

I originalni punjači mogu biti opasni

Još jedan faktor koji mnogi zanemaruju jeste kvalitet punjača. Jeftini i neprovereni modeli često nemaju ugrađene zaštite od prenapona i pregrevanja. To znači da nemaju mehanizme koji bi ih isključili u slučaju problema, što značajno povećava rizik.

Ali ono što mnoge iznenadi jeste da čak i originalni punjači mogu postati rizični, u slučaju da su stari ili oštećeni. Vremenom dolazi do habanja unutrašnjih komponenti, što može uticati na stabilnost rada i povećati mogućnost kvara.

Povedite računa o kablu

Kabl je još jedna slaba tačka. Ako je savijen, napukao ili ima vidljive žice, dolazi do nepravilnog protoka struje. To može izazvati varničenje, dodatno zagrevanje i potencijalni kratki spoj. Zanimljivo je i to da ostavljanje punjača stalno uključenog u utičnicu nije bezazleno. Čak i kada ne puni telefon, punjač i dalje troši malu količinu energije i može se zagrevati, posebno ako je lošeg kvaliteta.

Sve u svemu, kombinacija više loših navika najčešće dovodi do problema. Na primer, jeftin punjač, oštećen kabl i punjenje na jastuku zajedno stvaraju znatno veći rizik nego bilo koji od tih faktora pojedinačno, ali važnu ulogu igra i temperatura prostorije. Tokom leta ili u zagrejanim prostorijama, punjač se dodatno zagreva, što povećava opterećenje na njegove komponente.

Izbegavajte da koristite telefon tokom punjenja

Još jedan neočekivan faktor je korišćenje telefona tokom punjenja. Mnogi ne znaju, ali tada uređaj dodatno troši energiju, što povećava opterećenje punjača i podiže temperaturu celog sistema. Ipak, važno je naglasiti da su eksplozije punjača retke i u većini slučajeva, problemi se mogu izbeći uz osnovne mere opreza i malo više pažnje pri korišćenju.

Stručnjaci savetuju da se koriste provereni punjači, da se izbegava punjenje na mekim površinama i da se oštećeni kablovi odmah zamene. Takođe, preporučuje se da se uređaji ne ostavljaju bez nadzora tokom dugotrajnog punjenja.

Na kraju, ispostavlja se da najveći rizik ne dolazi od samog punjača, već od naših navika. Male promene u svakodnevnom ponašanju mogu značajno smanjiti mogućnost problema i učiniti korišćenje tehnologije bezbednijim.

