Prema iskustvima servisera mobilnih uređaja, najčešće se ne kvare nužno „loši“ telefoni, već oni koji su najviše u upotrebi. To znači da modeli koji su popularni i masovno se kupuju češće dolaze u servise, jednostavno zato što ih ima više među korisnicima.

Serviseri često ističu i da su uređaji srednje klase najčešći gosti radionica. Oni nude dobar odnos cene i kvaliteta, ali su napravljeni od materijala koji nisu uvek najotporniji na dugotrajno korišćenje.

Koji su najčešći kvarovi?

Jedan od najčešćih kvarova je pucanje ekrana. Pad telefona na tvrdu podlogu gotovo uvek završava oštećenjem stakla, bez obzira na to koliko je uređaj moderan ili skup. Odmah iza toga dolazi, pogodićete, problem sa baterijom. Vremenom baterija slabi, telefon se brže prazni ili se gasi i kada pokazuje da ima još energije.

Punjenje je još jedna slaba tačka. Kvarovi na konektoru za punjenje dešavaju se zbog svakodnevnog uključivanja i isključivanja kabla, kao i zbog prašine koja se vremenom skuplja u otvoru.

Ekrani osetljivi na dodir znaju da zakažu vremenom

S druge strane, serviseri kažu da često viđaju i probleme sa softverom. Telefon može da uspori, „zamrzne se“ ili da se sam restartuje. Ovi problemi nisu uvek vezani za hardver, ali zahtevaju intervenciju stručnjaka.

Kamera je takođe deo koji se često kvari, naročito kod telefona koji se intenzivno koriste. Mutne slike, fokus koji ne radi ili crne tačke na fotografijama znak su da je potrebna popravka.

Kod starijih telefona često dolazi do problema sa dugmićima, npr. dugme za uključivanje ili pojačavanje zvuka može da prestane da reaguje zbog habanja. Ekran osetljiv na dodir takođe može da oslabi, te se dešava da ne reaguje precizno ili da pojedini delovi prestanu da rade.

Cena ne utiče na otpornost

Serviseri naglašavaju da način korišćenja u velikoj meri utiče na trajanje telefona. Česti padovi, držanje u džepu bez zaštite i izlaganje ekstremnim temperaturama ubrzavaju kvarove.

Navode kao zanimljivo i to da skuplji telefoni nisu nužno otporniji, pa iako imaju bolje komponente, često su tanji i osetljiviji, što ih čini podložnim fizičkim oštećenjima. Naspram njih, jeftiniji modeli češće imaju probleme sa performansama i baterijom nakon dužeg korišćenja.

Kod domaćih servisera najčešće završavaju modeli srednje klase

Prema iskustvima servisera i dostupnim podacima, u Srbiji se najčešće kvare modeli iz srednje klase, posebno pojedini Xiaomi uređaji, kao i stariji Samsung modeli. Na primer, u servisima su se kao česti gosti pojavljivali modeli poput Samsung Galaxy S7 i slični stariji modeli, koji su zbog velike zastupljenosti češće završavali na popravci.

Kod Xiaomi telefona, naročito iz Redmi i Note serije, serviseri navode da dolaze često ne zato što su nužno loši, već zato što ih ima najviše među korisnicima. Dugoročno gledano, istraživanja pokazuju da ovi uređaji imaju nešto veći procenat kvarova posle više godina korišćenja u odnosu na neke konkurente.

