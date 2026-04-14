Huawei je predstavio novi preklopni telefon Pura X Max i time pokrenuo novu raspravu u industriji pametnih telefona o tome kako bi sledeća generacija fold uređaja trebalo da izgleda. Za razliku od dosadašnjih modela, koji se otvaraju u skoro kvadratne tablete, ovaj uređaj donosi neuobičajeno širok ekran u rasklopljenom formatu.

Na slikama koje je kompanija objavila na Weibo platformi vidi se dizajn koji više podseća na mali tablet nego na klasičan telefon. Ideja je da se dobije širi prikaz sadržaja, što menja način na koji se koriste video, aplikacije i dokumenti na preklopnim uređajima.

Širi ekran menja način korišćenja sadržaja

Najveća razlika u odnosu na postojeće fold telefone je odnos stranica ekrana. Umesto visokog i uskog prikaza, Huawei se odlučio za horizontalno širi format koji više odgovara gledanju videa i multitaskingu.

Takav pristup smanjuje potrebu za crnim ivicama pri gledanju video sadržaja, pa iskustvo deluje bliže tabletu nego telefonu. Ipak, širi uređaj može biti manje praktičan za korišćenje jednom rukom i nošenje u džepu, što predstavlja jasan kompromis dizajna.

Dizajn i prvi detalji uređaja

Prema zvaničnim prikazima, Pura X Max dolazi sa trostrukom zadnjom kamerom i minimalističnim pregibom ekrana, što je jedan od najvažnijih tehničkih izazova kod preklopnih telefona. Huawei je prikazao uređaj u nekoliko boja, uključujući belu, narandžastu i ljubičastu varijantu.

Kompanija je najavila da će više tehničkih detalja biti objavljeno 21. aprila, dok su prednarudžbine u Kini već otvorene. Fokus je, bar u ovoj fazi, više na formi i iskustvu ekrana nego na potpunim specifikacijama.

Trka sa Apple i Samsung dobija novi obrt

Huawei je lansiranjem Pura X Max modela ušao u direktno nadmetanje sa Apple i Samsung, ali i pokušao da preuzme inicijativu u segmentu preklopnih telefona. Kompanija tvrdi da je ovo prvi „wide“ foldable telefon na tržištu, čime pokušava da se izdvoji u kategoriji koja se brzo razvija i postaje sve konkurentnija.

Iako Apple i Samsung još nisu zvanično predstavili svoje modele u ovom formatu, oba proizvođača rade na sličnim uređajima koji bi trebalo da stignu u narednom periodu. Upravo zato se ovaj potez Huaweija vidi kao pokušaj da se postavi standard pre nego što glavni rivali uđu u istu trku.

Tržište koje traži novu formu

Industrija pametnih telefona već godinama beleži usporen rast, pa proizvođači traže nove formate koji mogu opravdati premium cenu uređaja. Preklopni telefoni postaju jedan od glavnih pravaca inovacija, posebno u segmentu višeg cenovnog ranga.

Huawei, kao jedan od ranijih aktera u foldable tehnologiji, nastavlja da eksperimentiše sa dizajnom, dok Apple i Samsung ulaze u fazu u kojoj će definisati kako će izgledati sledeća generacija ovih uređaja. Upravo zato se ovaj „wide“ koncept posmatra kao potencijalni sledeći korak u evoluciji pametnih telefona.

