Ovog puta fokus nije samo na dizajnu, već i na fotografiji - i to na način koji bi mogao da promeni kako iPhone zapravo “vidi” svet.

Revolucija u kameri: varijabilni otvor blende

Najveća novina stiže u Pro modele, gde bi Apple po prvi put mogao da uvede varijabilni otvor blende na zadnjoj kameri.

Za razliku od dosadašnjih iPhone uređaja, koji koriste fiksni otvor, nova tehnologija omogućava kameri da se prilagođava uslovima:

u mraku - više svetla, jasnije fotografije

na jakom suncu - manje preeksponiranih delova

u portretima - prirodniji efekat zamućenja

Ova promena znači manje oslanjanja na softversku obradu, a više na stvarnu optiku - što je pristup bliži profesionalnim fotoaparatima. Ako se potvrdi, iPhone bi mogao napraviti jedan od najvećih skokova u mobilnoj fotografiji do sada.

ovo su moguće nove boje Iphone 18 Foto: Printscreen, 9 to 5 mac

Nova paleta boja: stiže “Dark Cherry”

Pored kamere, pažnju privlače i nove boje. Prema informacijama koje kruže, glavna zvezda ove generacije biće tamno crvena nijansa pod nazivom “Dark Cherry”.

Uz nju se pominju i: svetlo plava, tamno siva i srebrna.

Zanimljivo je da bi Apple mogao potpuno da izbaci klasičnu crnu varijantu iz Pro linije, što bi bila prilično hrabra odluka. U isto vreme, “cosmic orange” iz Apple iPhone 17 Pro odlazi u prošlost nakon podeljenih reakcija korisnika.

Šta ovo znači za korisnike

Serija 17 bila je uspešna i podigla prodaju iPhone uređaja Foto: Printscreen/Apple

Iako promene u bojama više utiču na estetiku, unapređenja kamere imaju realan uticaj na svakodnevno korišćenje. Varijabilni otvor blende donosi veću fleksibilnost i potencijalno kvalitetnije fotografije u svim uslovima.

Drugim rečima, Apple ovde ne juri samo nove funkcije - već pokušava da napravi ozbiljan korak ka profesionalnoj fotografiji u džepu.

Sve oči uprte u septembar

Kao i svake godine, konačna potvrda stiže na jesen, kada Apple Inc. zvanično predstavi novu generaciju uređaja. Do tada, ove informacije treba uzeti sa dozom rezerve - ali ako se pokažu tačnim, iPhone 18 bi mogao biti jedan od najzanimljivijih upgrade-ova u poslednjih nekoliko godina.