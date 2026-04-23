Iako se tehnologija drastično promenila, mnogi stereotipi su opstali i danas. Vreme je da razdvojimo mitove od stvarnosti i sagledamo gde Android zapravo stoji u 2026. godini.

Mit 1: Android telefoni nisu bezbedni

Jedna od najčešćih tvrdnji jeste da su Android uređaji puni virusa i manje sigurni od iPhone-a. Istina je da je u prošlosti postojalo više rizika, ali današnji Android sistemi imaju višeslojnu zaštitu.

Prodavnica aplikacija Google Play Store sadrži milione proverenih aplikacija, dok dodatni sigurnosni slojevi štite uređaj čak i ako se pojavi potencijalna pretnja. Sideloading jeste opcija, ali nije obavezan, što znači da korisnici sami biraju nivo rizika.

Mit 2: Android kamere su lošije

Ova tvrdnja više ne važi. Danas uređaji poput Google Pixel i Samsung Galaxy nude vrhunske kamere koje koriste naprednu AI obradu slike.

Iako iPhone i dalje ima prednost u konzistentnosti, razlike su značajno smanjene. U mnogim situacijama, Android telefoni nude jednako kvalitetne ili čak bolje fotografije, posebno kada je reč o zumiranju i obradi detalja.

Mit 3: Android postaje zatvoren sistem

Često se može čuti da Android gubi svoju otvorenost. Istina je da Google uvodi dodatne mere kontrole, ali to ne znači da sistem postaje potpuno zatvoren.

Sideloading i dalje postoji, ali uz dodatne provere identiteta i sigurnosne korake. Cilj ovih promena nije ograničavanje korisnika, već povećanje bezbednosti i transparentnosti.

Mit 4: Android telefoni su jeftini i nekvalitetni

Android ekosistem je izuzetno raznolik. Postoje modeli od 200 dolara, ali i premijum uređaji koji koštaju kao i najskuplji iPhone modeli.

Na primer, vrhunski modeli iz Samsung i OnePlus ponude direktno konkuriraju Apple uređajima po ceni i kvalitetu. Fleksibilnost Androida omogućava izbor za svaki budžet, što je zapravo njegova prednost, a ne mana.

Mit 5: Android nema dobre softverske nadogradnje

Još jedan zastareo mit jeste da Android telefoni brzo ostaju bez podrške. Danas kompanije poput Samsung i Google nude i do sedam godina ažuriranja za svoje flagship modele.

To je čak i više od onoga što Apple trenutno garantuje, iako je Apple i dalje poznat po stabilnosti i doslednosti. Razlike i dalje postoje između proizvođača, ali generalni trend ide ka dužoj podršci.

Presuda

Mnogi mitovi o Android telefonima potiču iz prošlosti i više ne odražavaju realnost današnjeg tržišta. Tehnologija je napredovala, a granice između Androida i iOS-a postale su znatno manje izražene.

Umesto oslanjanja na zastarele pretpostavke, korisnici bi danas trebalo da biraju uređaj na osnovu sopstvenih potreba, jer Android više nije kompromis, već ravnopravna alternativa.