U javnost su procurele nove informacije o planovima kompanije Apple, koje otkrivaju da bi naredne generacije iPhone-a mogle doneti najveću promenu u istoriji ovog telefona. Prema navodima iz tehnoloških krugova, Apple priprema niz noviteta koji uključuju potpuno novi dizajn, napredniji ekran, kao i ulazak u svet savitljivih uređaja.

Prema ovim informacijama, Apple intenzivno radi na svom prvom savitljivom iPhone-u, koji bi mogao da ima dizajn nalik “knjizi”, sa velikim unutrašnjim ekranom bez vidljivog pregiba. Ovaj uređaj se u industriji već naziva potencijalnom revolucijom jer bi Apple prvi put ušao u direktnu borbu sa Samsungom i drugim proizvođačima preklopnih telefona.

Fokus na premium uređaje

Pored savitljivog modela, planovi uključuju i velike promene u standardnoj iPhone liniji, koja bi mogla biti prepakovana sa manjim brojem modela i fokusom na premium uređaje. Prema pojedinim analizama, Apple bi čak mogao da promeni uobičajeni ritam lansiranja i u jednoj godini ponudi samo tri glavna modela, dok bi standardni iPhone mogao stići kasnije.

Posebnu pažnju izazivaju i glasine o novim AI funkcijama, koje bi trebalo da budu duboko integrisane u iOS sistem. Očekuje se da iPhone postane još “pametniji”, sa mogućnošću da automatski prilagođava fotografije, tekstove i aplikacije ponašanju korisnika, što bi dodatno približilo telefon konceptu ličnog digitalnog asistenta.

Akcenat na softveru

Procurele informacije ukazuju da Apple pravi veliki zaokret u razvoju iPhone-a, sa fokusom na dublju integraciju naprednih tehnologija umesto klasičnih, postepenih unapređenja. Umesto dosadašnjeg pristupa koji se uglavnom oslanjao na godišnja poboljšanja hardvera, kompanija navodno prelazi na sistem u kojem je veštačka inteligencija ključna komponenta celokupnog korisničkog iskustva.

Ovaj zaokret uključuje i značajno unapređenje čipova, koji bi trebalo da budu optimizovani upravo za AI zadatke, bržu obradu podataka i efikasnije korišćenje energije. Na taj način Apple, prema ovim navodima, želi da iPhone postane mnogo sofisticiraniji uređaj koji se više prilagođava korisniku i njegovim navikama u realnom vremenu.

Početak nove ere za iPhone

U dizajnerskom smislu, Apple navodno priprema i promene u materijalima i izgledu uređaja, uključujući tanje kućište i nove boje koje bi trebalo da osveže Pro modele. Pojedini izvori čak tvrde da bi budući iPhone mogao dobiti i ekran koji skoro u potpunosti zauzima prednju stranu, bez klasičnih ivica.

Stručnjaci ocenjuju da Apple ovim potezima pokušava da ponovo prodrma tržište, koje je poslednjih godina usporilo kada su u pitanju inovacije. Ipak, upozoravaju da će prelazak na savitljive telefone i naprednu AI integraciju biti veliki tehnički izazov, posebno kada je u pitanju trajnost uređaja i cena. Ako se ove informacije pokažu tačnim, naredne godine bi mogle označiti početak nove ere za iPhone, u kojoj telefon više neće biti samo uređaj za komunikaciju, već centralna tačka digitalnog života korisnika.

