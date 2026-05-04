Procurio plan za povratak na tron: Huawei sprema najjači telefon ikada
Prema informacijama koje su se pojavile, model Mate 90 mogao bi da dobije potpuno novi Kirin procesor koji donosi značajan napredak u performansama i arhitekturi.
Iako kompanija još ništa zvanično nije potvrdila, rani detalji sugerišu da Huawei nastavlja da agresivno razvija sopstvene čipove uprkos globalnim ograničenjima i pritiscima na proizvodnju.
Procurela konfiguracija: prvi put preko 3 GHz
Najveće iznenađenje dolazi iz specifikacija samog procesora. Novi Kirin čip, koji se pominje kao Kirin 9050 5G, mogao bi da koristi konfiguraciju sa ukupno osam jezgara, ali sa značajno unapređenim taktovima.
Prema procurelim podacima, struktura izgleda ovako: jedno veliko jezgro na 3.2 do 3.4 GHz, tri srednja jezgra na preko 2.8 GHz i četiri energetski efikasna jezgra na oko 2.1 GHz.
Ovo je posebno važno jer bi to bio prvi put da Huawei prelazi granicu od 3 GHz na mobilnom čipu, što ga direktno približava performansama vodećih konkurenata na tržištu.
Povratak Kirin čipova u velikom stilu
Kirin čipovi su godinama bili ključni deo Huawei strategije, ali su zbog sankcija i problema sa proizvodnjom izgubili korak sa konkurencijom. Ipak, poslednji potezi pokazuju jasan povratak.
Novi čip bi mogao da označi nastavak tog oporavka, sa fokusom na balans između performansi i energetske efikasnosti. Uz to, očekuje se i dodatno unapređenje AI funkcija direktno na uređaju, što postaje sve važniji segment modernih pametnih telefona.
Šta još znamo o Mate 90 seriji
Osim procesora, raniji leakovi nagoveštavaju da bi Huawei Mate 90 mogao da donese i velike promene u drugim segmentima. Pominje se ogromna baterija od čak 7.300 mAh, kao i napredne kamere visoke rezolucije.
Takođe se spekuliše da bi uređaj mogao da stigne ranije nego prethodne generacije, već tokom jeseni 2026. godine, što bi značilo povratak starom ritmu lansiranja.
Iako su sve informacije za sada nezvanične, jasno je da Huawei sa Mate 90 serijom želi da pošalje snažnu poruku i ponovo se pozicionira među najjačim igračima na tržištu premium telefona.
