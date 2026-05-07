Prema najnovijem izveštaju Counterpoint Research, osnovni model iPhone 17 bio je najprodavaniji smartfon na svetu tokom prvog kvartala 2026. godine i samostalno je držao oko 6 odsto globalne prodaje.

Još impresivnije zvuči podatak da su iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Pro zauzeli drugo i treće mesto, što znači da je Apple u potpunosti preuzeo vrh liste najprodavanijih modela na svetu.

Samsung dominira Android listom

Iako je Apple zauzeo prva tri mesta, Samsung je imao najveći broj modela među top 10 uređaja. Na listi su se uglavnom našli telefoni iz Galaxy A serije, koja je fokusirana na pristupačnije modele namenjene širokom tržištu.

To pokazuje razliku u strategiji dve kompanije. Apple dominira premium segmentom i ostvaruje ogromnu prodaju kroz nekoliko flagship modela, dok Samsung uspeva da pokrije mnogo širi cenovni raspon uređaja.

Zašto je obični iPhone 17 nadmašio Pro modele

Analitičari smatraju da je ključ uspeha osnovnog iPhone 17 modela u tome što je Apple ove godine značajno smanjio razliku između standardne i Pro verzije.

Kupci su dobili bolji ekran sa višom stopom osvežavanja, unapređene kamere, više memorije i novi A19 čip čak i u osnovnom modelu.

Upravo zbog toga mnogi korisnici više nisu imali potrebu da prelaze na skuplje Pro modele, što je dodatno poguralo prodaju standardne verzije.

Top 10 telefoni drže četvrtinu celog tržišta

Još jedan zanimljiv podatak iz izveštaja jeste da je deset najprodavanijih modela činilo čak 25 odsto ukupne svetske prodaje smartfona tokom prvog kvartala 2026. godine.

To pokazuje koliko se tržište koncentrisalo oko malog broja uređaja i velikih brendova. Pored Apple i Samsung modela, jedini kineski telefon koji je uspeo da uđe među top 10 bio je Xiaomi Redmi A5.

Analitičari upozoravaju da bi nestašica memorijskih čipova i rast cena komponenti tokom 2026. godine mogli dodatno otežati konkurenciju manjim proizvođačima.

Anketa Koji brend telefona koristite? Samsung 38.46% Apple 26.92% Xiaomi 11.54% Motorola 11.54% Huawei 3.85% Honor 3.85% drugi 3.85% One 0%