Slušaj vest

Kompanija HONOR predstavila je modele HONOR 600 i HONOR 600 Pro, telefone koji pokušavaju da izbrišu granicu između srednje i premijum klase. Novi uređaji fokusirani su na ono što korisnicima danas najviše znači - kvalitetne kamere, dugotrajnu bateriju, brz rad sistema i funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Za razliku od klasičnih generacijskih nadogradnji, HONOR ovog puta najveći akcenat stavlja na AI alate za kreiranje sadržaja i unapređenu noćnu fotografiju. Serija donosi i tanje kućište, izdržljiviji ekran i snažnije procesore, pa je jasno da kompanija želi ozbiljnije da se pozicionira u višem segmentu Android tržišta.

Foto: printscreen YT

AI funkcije - deo svakodnevnog korišćenja

Jedna od najzanimljivijih opcija nove serije jeste AI Image to Video 2.0 funkcija, koja omogućava pretvaranje fotografija u kratke video snimke uz pomoć veštačke inteligencije. Korisnici mogu da kombinuju više fotografija i tekstualne opise kako bi dobili kratke animirane sekvence spremne za društvene mreže.

HONOR je dodao i nekoliko praktičnih AI alata za obradu fotografija. Među njima su uklanjanje neželjenih detalja sa slike, pravljenje dinamičnih kolaža i uređivanje fotografija pomoću tekstualnih komandi. Ideja je da korisnik dobije više kreativne slobode direktno na telefonu, bez dodatnih aplikacija.

Veliki fokus na noćnu fotografiju

HONOR 600 serija koristi glavnu kameru od 200 megapiksela sa velikim senzorom i unapređenom obradom slike, a najveći napredak trebalo bi da bude vidljiv upravo pri noćnom fotografisanju. Kompanija tvrdi da novi AI sistemi poboljšavaju količinu detalja i preciznije prikazuju boje u slabijem osvetljenju.

Pro model dodatno dobija telefoto kameru sa optičkim zumom, što otvara više prostora za fotografisanje udaljenih objekata i portreta. Stabilizacija slike je takođe unapređena, pa telefoni pokušavaju da ponude iskustvo koje je bliže skupljim flagship uređajima nego klasičnoj srednjoj klasi.

Velika baterija bez glomaznog kućišta

Iako telefoni imaju bateriju od 6.400 mAh, HONOR je uspeo da zadrži relativno tanko i elegantno kućište. To je važna promena u trenutku kada mnogi uređaji sa velikim baterijama postaju primetno teži i deblji za svakodnevnu upotrebu.

Punjenje je još jedna od jačih strana nove serije. Podržano je brzo žično punjenje od 80W, dok Pro verzija donosi i brzo bežično punjenje. Tu je i opcija obrnutog punjenja, pa telefon može poslužiti kao baterija za druge uređaje, uključujući i iPhone modele.

1/10 Vidi galeriju HONOR 600 serija donosi premium iskustvo Foto: printscreen YT

Ekran i izdržljivost među glavnim adutima

HONOR 600 serija dolazi sa ekranom osvežavanja do 120 Hz i veoma visokom osvetljenošću, što bi trebalo da obezbedi bolju vidljivost na otvorenom i prijatnije korišćenje tokom gledanja sadržaja ili igranja igara.

Pored kvaliteta prikaza, kompanija je dosta pažnje posvetila i otpornosti uređaja. Telefoni imaju sertifikate zaštite od vode i prašine, kao i dodatnu zaštitu od padova i pritiska. To pokazuje da HONOR pokušava da spoji moderan dizajn sa većom izdržljivošću, što je često problem kod tanjih uređaja.

HONOR želi jaču poziciju u premium segmentu

Osnovni model koristi Snapdragon 7 Gen 4 procesor, dok HONOR 600 Pro dolazi sa snažnijim Snapdragon 8 Elite čipom, koji se nalazi i u skupljim Android telefonima. Razlika u performansama najviše će biti primetna pri igrama, obradi fotografija i multitaskingu.

Kompanija pokušava da privuče i korisnike Apple uređaja kroz opcije povezivanja sa iPhone i Mac uređajima. Deljenje fajlova, sinhronizacija određenih obaveštenja i povezivanje sa drugim uređajima deo su strategije kojom HONOR želi da olakša prelazak između Android i Apple ekosistema.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

ZAPRATITE NAS NA TIKTOKU