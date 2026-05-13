Testirali smo Xiaomi 17 Ultra i već nakon prvih dana jasno je da je u pitanju jedan od najambicioznijih Android flagship telefona ove godine. Xiaomi je i dalje maksimalno fokusiran na kameru, ali ovog puta uz ozbiljan pomak u performansama, dizajnu i ukupnom korisničkom iskustvu.

Sa ogromnim 1-inčnim glavnim senzorom, Leica optimizacijom, Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom i velikim AMOLED ekranom, Xiaomi 17 Ultra na papiru deluje kao uređaj bez slabih tačaka. U praksi, to je izuzetno snažan flagship, ali i telefon koji u nekoliko segmenata ipak pravi male ustupke.

Foto: Xiaomi

Dizajn koji izgleda moćno i premium

Xiaomi 17 Ultra donosi ozbiljan i čist dizajn sa ravnim ekranom, metalnim okvirom i velikim kružnim modulom kamere na poleđini. Uređaj deluje luksuzno i čvrsto, a mat završna obrada uspešno sprečava otiske prstiju.

Ipak, iako je dizajn rafiniran i moderan, telefon ne donosi mnogo vizuelne originalnosti u odnosu na druge aktuelne flagship modele. Xiaomi je ovde više išao na proverenu formulu nego na dizajnerski rizik. Telefon je primetno tanji nego prethodna generacija, a balans u ruci je bolji nego ranije, iako kamera modul i dalje čini da uređaj deluje nešto masivnije u gornjem delu.

Dodatni detalji poput kružnih volumen tastera doprinose boljoj ergonomiji, dok IP68 i IP69 sertifikati osiguravaju visok nivo otpornosti. Xiaomi koristi novo Shield Glass 2.0 zaštitno staklo, dok IP68 i IP69 sertifikati garantuju otpornost na vodu i prašinu čak i u zahtevnijim uslovima korišćenja.

Foto: Darko Mulić

Ekran koji izgleda spektakularno

Veliki 6,9-inčni AMOLED ekran sa adaptivnim osvežavanjem od 1 do 120 Hz pruža vrhunsko vizuelno iskustvo u gotovo svim situacijama. Boje su bogate i precizne, kontrast je odličan, a prikaz HDR sadržaja izgleda zaista impresivno.

Tokom testiranja ekran je ostavio snažan utisak prilikom gledanja filmova, YouTube sadržaja i igranja igara. Oštrina prikaza i duboke crne nijanse dodatno naglašavaju premium karakter uređaja, dok visoka osvetljenost omogućava veoma dobru vidljivost čak i pri jakom dnevnom svetlu.

Ono gde ekran posebno dominira jeste osvetljenje - čitljivost na otvorenom je odlična čak i na direktnom suncu. Ipak, ekran ima blago hladniji, pomalo plavičasti ton u fabričkim podešavanjima, pa je potrebno ručno podešavanje kako bi se dobila prirodnija temperatura boja.

LTPO tehnologija automatski prilagođava osvežavanje sadržaju na ekranu, pa telefon istovremeno pruža fluidan rad i odličnu energetsku efikasnost. Sve deluje brzo, glatko i izuzetno responsivno. Stereo zvučnici dodatno pojačavaju multimedijalni utisak. Zvuk je čist, snažan i balansiran, sa dovoljno dubine za filmove, muziku i igre.

Foto: Xiaomi

Kamera koja pomera granice

Xiaomi 17 Ultra je telefon koji je očigledno napravljen sa fokusom na fotografiju. Glavna kamera koristi veliki 1-inčni senzor koji omogućava impresivnu količinu detalja, prirodne boje i fantastičan dinamički opseg.

Fotografije izgledaju profesionalno gotovo bez potrebe za dodatnim uređivanjem. Posebno se ističe prirodan bokeh efekat koji nastaje zahvaljujući samom senzoru, pa portreti deluju daleko autentičnije nego kod većine konkurentskih telefona.

Ipak, u direktnom poređenju sa prethodnom generacijom, u nekim situacijama se primećuje blago mekši prikaz detalja, posebno na dužem kraju zuma, gde prošlogodišnji model i dalje ima malu prednost u oštrini. Telefoto kamera sa 75-100 mm varijabilnim zumom je veoma sposobna, ali kombinovanje prethodnih dva senzora u jedan donosi manju konzistentnost u određenim scenama.

Leica obrada fotografija daje uređaju poseban vizuelni identitet. Korisnici mogu birati između Leica Vibrant i Leica Authentic režima, u zavisnosti od toga da li žele živopisnije ili prirodnije tonove. Upravo taj filmski izgled fotografija daje Xiaomi 17 Ultra modelu posebnu dozu karaktera.

Foto: Darko Mulić

Veliki napredak vidljiv je i kod telefoto kamere. Xiaomi koristi 200 MP periskopski senzor sa kontinuiranim optičkim zumom od 3,2x do 4,3x, što omogućava izuzetno oštre fotografije čak i pri velikim udaljenostima. Tokom testiranja rezultati su bili impresivni - od portreta do udaljenih objekata, detalji ostaju izuzetno jasni.

Ultraširoka kamera od 50 MP uspešno održava konzistentnost boja i kvaliteta sa glavnim senzorom, dok nova prednja kamera od 50 MP konačno donosi autofokus i značajno bolje selfije i video pozive.

Noćna fotografija je još jedan segment gde Xiaomi 17 Ultra briljira. Telefon uspeva da zadrži prirodne boje, mnogo detalja i minimalan nivo šuma čak i u veoma mračnim scenama, bez agresivnog AI procesiranja koje često kvari utisak kod konkurencije.

Foto: Xiaomi

Photography Kit dodatno menja iskustvo

Xiaomi i ove godine nudi posebne Photography Kit dodatke koji telefon pretvaraju u ozbiljan alat za mobilnu fotografiju.

Pro verzija dodatka donosi dodatnu bateriju, fizičko dugme za okidanje, prilagodljive kontrole i ergonomiju koja mnogo više podseća na kompaktan fotoaparat nego na klasičan telefon. Tokom korišćenja upravo ovaj dodatak dodatno pojačava osećaj da Xiaomi 17 Ultra nije samo još jedan flagship, već uređaj namenjen ljubiteljima fotografije.

Kontrole su precizne, bez kašnjenja u radu, a dodatni grip značajno olakšava fotografisanje jednom rukom. U kombinaciji sa Leica obradom fotografija i velikim senzorom, iskustvo korišćenja više podseća na premium mirrorless kameru nego na klasičan pametni telefon. Xiaomi je očigledno želeo da korisnicima pruži pravi fotografski osećaj i u tome je veoma uspeo.

Ipak, treba imati u vidu da dodatna oprema značajno povećava ukupnu cenu i dimenzije sistema, pa ovaj setup nije idealan za svakodnevno nošenje.

Performanse bez kompromisa

Snapdragon 8 Elite Gen 5 u kombinaciji sa do 16 GB RAM memorije čini Xiaomi 17 Ultra jednim od najbržih Android telefona trenutno dostupnih na tržištu.

Telefon tokom korišćenja radi izuzetno brzo i fluidno. Aplikacije se otvaraju trenutno, multitasking funkcioniše bez problema, a čak i najzahtevnije igre rade na maksimalnim podešavanjima bez primetnog pada performansi.

Tokom testiranja uređaj se pokazao stabilno čak i pod većim opterećenjem. Zagrevanje postoji tokom intenzivnog gejminga ili dužeg snimanja videa, ali bez ozbiljnog throttlinga ili pada performansi.

HyperOS 3 baziran na Androidu 16 donosi veliki broj opcija za personalizaciju i AI funkcija, uključujući transkripciju, prevođenje, AI uređivanje fotografija i integraciju sa Google Gemini sistemom. Pored tih AI funkcija i dodatnih opcija i dalje ostavlja podeljene utiske.

Foto: Xiaomi

Softver - najslabija tačka paketa

HyperOS 3 baziran na Androidu 16 je funkcionalan, ali ne i najdoteraniji deo uređaja. Sistem deluje manje fleksibilno i manje intuitivno u poređenju sa konkurentskim skinovima poput One UI ili ColorOS.

Personalizacija je ograničenija, a neki elementi sistema zahtevaju dodatne korake ili navikavanje. Iako postoje korisni AI alati, ukupno iskustvo i dalje zaostaje za najboljim Android implementacijama.

Foto: Darko Mulić

Baterija i punjenje za intenzivne korisnike

Globalna verzija Xiaomi 17 Ultra telefona dolazi sa baterijom od 6000 mAh, što je i dalje više nego dovoljno za veoma intenzivan dan korišćenja.

Tokom testiranja telefon je bez problema izdržavao ceo dan fotografisanja, društvenih mreža, videa i gejminga, dok će prosečni korisnici moći da računaju i na dužu autonomiju. Ipak, najnoviji konkurenti sa većim baterijama nove generacije ipak nude nešto duže trajanje, posebno u zahtevnijim scenarijima.

Punjenje od 90 W omogućava veoma brzo dopunjavanje baterije, pa se uređaj za manje od sat vremena vraća na 100%. Tu je i podrška za 50 W bežično punjenje, što dodatno naglašava premium karakter uređaja ali i blagi korak unazad u odnosu na prethodnu generaciju.

Foto: Xiaomi

Utisci nakon testiranja

Xiaomi 17 Ultra ostavlja utisak telefona koji je napravljen bez velikih kompromisa. Kamera je među najboljima koje trenutno možete pronaći na tržištu, performanse su na flagship nivou, a kompletno iskustvo korišćenja deluje ozbiljno, brzo i luksuzno.

Ovo nije telefon koji pokušava da bude „sve po malo”. Xiaomi je jasno fokus stavio na vrhunsku fotografiju i premium iskustvo - i upravo tu Xiaomi 17 Ultra dominira.

Međutim, uređaj nije bez mana - softver pomalo zaostaje za konkurencijom, kamera u nekim situacijama ne donosi poboljšanje u odnosu na prethodnu generaciju, a dizajn i baterija igraju na sigurnu evoluciju umesto velikog iskoraka.

Za korisnike kojima je kamera jedan od najvažnijih razloga za kupovinu telefona, Xiaomi 17 Ultra je bez dileme jedan od najimpresivnijih Android uređaja koje smo testirali skorije.

Foto: D.M.

