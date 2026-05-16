Glavna novina odnosi se na baterije koje će korisnici konačno moći sami da menjaju bez odlaska u servis i bez komplikovanih procedura koje danas često zahtevaju specijalni alat, lepak i stručno otvaranje uređaja. Cilj Evropske unije jeste da produži životni vek telefona i drastično smanji količinu elektronskog otpada koji poslednjih godina postaje jedan od najvećih ekoloških problema modernog društva.

Godinama su proizvođači mobilnih telefona forsirali zatvorene uređaje koje je gotovo nemoguće otvoriti bez rizika od oštećenja ekrana, baterije ili unutrašnjih komponenti, što je korisnike praktično primoravalo da kupuju nove telefone čim baterija oslabi nakon nekoliko godina korišćenja. Nova evropska pravila sada potpuno menjaju tu filozofiju i vraćaju ideju telefona koji mogu da se popravljaju i održavaju mnogo jednostavnije nego danas. To znači da bi era potrošnih telefona mogla polako da se završi, a fokus industrije prebaci na dugotrajnost umesto na konstantnu zamenu uređaja.

Zamena baterije mora biti jednostavna čak i za prosečnog korisnika

Prema novim pravilima, baterije će morati da budu dostupne korisnicima bez potrebe za specijalizovanim alatima, hemikalijama ili zagrevanjem uređaja, što predstavlja ogromnu promenu u odnosu na današnje modele kod kojih je baterija često zalepljena i praktično zaključana unutar kućišta. Evropska komisija insistira da zamena mora biti jednostavna čak i za prosečnog korisnika koji nema tehničko iskustvo. Proizvođači će takođe biti obavezni da obezbede jasna uputstva za zamenu i održavanje baterija tokom čitavog životnog veka uređaja.

Velika promena odnosiće se i na samu izdržljivost baterija jer će telefoni morati da zadrže najmanje 80 procenata kapaciteta čak i nakon 800 ciklusa punjenja, što je značajno više nego kod mnogih današnjih uređaja. Drugim rečima, baterije će morati da traju duže i sporije degradiraju tokom godina korišćenja. Time Evropska unija pokušava da spreči praksu u kojoj telefon tehnički radi sasvim dobro, ali postaje skoro neupotrebljiv zbog naglo oslabljene baterije.

Stroži standardi i po pitanju rezervnih delova i mogućnosti popravke telefona

Pored baterija, nova pravila uvode i mnogo strože standarde kada je reč o rezervnim delovima i mogućnosti popravke telefona, pa će proizvođači morati da obezbede delove godinama nakon prestanka prodaje određenog modela. To uključuje ekrane, kamere, konektore i druge ključne komponente koje danas često postaju nedostupne samo nekoliko godina nakon izlaska telefona na tržište. Na taj način korisnici će moći znatno duže da koriste svoje uređaje bez potrebe da kupuju potpuno novi model zbog jednog pokvarenog dela.

Mnogi analitičari smatraju da će ova pravila potpuno promeniti dizajn budućih telefona jer će proizvođači morati da pronađu balans između elegantnog izgleda, otpornosti na vodu i jednostavnog otvaranja uređaja. Poslednjih godina telefoni su postajali sve tanji, zatvoreniji i komplikovaniji za popravku upravo zbog želje kompanija da naprave što kompaktnije uređaje. Sada će industrija možda morati da se vrati nekim starijim konceptima koji omogućavaju lakši pristup unutrašnjosti telefona.

Telefoni će stvarno izgledati kao pre 10 godina?

Korisnici na društvenim mrežama već vode velike rasprave o tome da li će nova pravila pokvariti izgled modernih telefona ili će proizvođači ipak pronaći način da zadrže standarde. Jedni smatraju da će telefoni ponovo izgledati kao modeli od pre desetak godina sa poklopcima koji se skidaju, dok drugi veruju da će tehnološke kompanije razviti potpuno nova rešenja koja će spojiti praktičnost i moderan dizajn.

Posebno zanimljivo jeste to što se očekuje da će nova evropska pravila uticati na čitavo globalno tržište, a ne samo na zemlje Evropske unije, jer najveći proizvođači poput Applea, Samsunga i Xiaomija teško mogu praviti potpuno različite modele za različita tržišta. Slična situacija dogodila se i sa USB-C priključkom koji je nakon evropske regulative praktično postao novi standard širom sveta. Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da bi telefoni sa lako zamenjivim baterijama mogli postati globalni trend već krajem ove decenije.

Kako će tehnološke kompanije reagovati na nova pravila?

Nova regulativa mogla bi ozbiljno da promeni i navike korisnika koji su poslednjih godina navikli da telefone menjaju svake dve ili tri godine čim baterija oslabi ili uređaj počne brže da se prazni. Mnogi ljudi danas kupuju potpuno nove telefone iako su njihovi stari modeli i dalje dovoljno brzi za svakodnevnu upotrebu. Servisna industrija takođe bi mogla da doživi ogromne promene jer će telefoni postati mnogo jednostavniji za održavanje i popravku nego danas, kada mnogi korisnici zbog skupih popravki radije kupuju nove uređaje.

Iako će mnogi korisnici verovatno pozdraviti mogućnost da sami zamene bateriju i duže koriste svoje telefone, ostaje pitanje kako će tehnološke kompanije reagovati na pravila koja direktno utiču na njihov dosadašnji poslovni model zasnovan na čestim kupovinama novih uređaja. Jasno je da će industrija morati da prođe kroz veliku transformaciju i pronađe nove načine zarade u svetu u kojem telefoni neće tako brzo postajati zastareli.

