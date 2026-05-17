Slušaj vest

Ono što je donedavno delovalo nezamislivo - direktno slanje fotografija i videa između dve potpuno različite platforme bez dodatnih aplikacija, sada postaje realnost i polako se širi na sve veći broj telefona.

Ova promena ne utiče samo na tehnički deo, već i na svakodnevne navike miliona korisnika koji su do sada koristili komplikovana rešenja za jednostavan prenos podataka.

Najveći pomak napravljen je kada je Google omogućio da Quick Share funkcioniše u saradnji sa Apple AirDrop sistemom, čime su prvi put dve najveće mobilne platforme dobile direktnu interoperabilnost.

Foto: Shutterstock

Dovoljno je da oba uređaja uključe vidljivost i da se nalaze blizu

Ovo znači da korisnici više ne moraju da koriste cloud servise, aplikacije trećih strana ili komplikovana rešenja samo da bi poslali jednu fotografiju sa Androida na iPhone. U praksi, dovoljno je da oba uređaja uključe vidljivost i da se nalaze blizu, nakon čega se transfer odvija gotovo instantno kao da su isti ekosistem.

U početnoj fazi ova funkcija je bila ograničena na najnovije i najjače modele telefona, kao što su Google Pixel i pojedini Samsung flagship uređaji, ali se lista brzo proširuje na druge brendove. Proizvođači poput OnePlus, Xiaomi, Oppo i Vivo već rade na implementaciji podrške kroz softverska ažuriranja koja dolaze postepeno tokom 2026. godine.

Google je objavio listu modela koji već podržavaju ili će uskoro podržati ovu mogućnost, među kojima su:

Google Pixel 10

Google Pixel 9

Google Pixel 8a

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung GalaxyZ TriFold

vivo X300 Ultra

OPPO Find X9

OPPO Find X8

OPPO Find N6

Honor Magic8 Pro

Honor Magic V6

OnePlus 15

Foto: Shutterstock

Google paralelno razvija i alternativne metode deljenja

Posebno zanimljivo je da Google paralelno razvija i alternativne metode deljenja za uređaje koji još nemaju punu AirDrop kompatibilnost, uključujući QR kod sistem koji omogućava slanje fajlova preko sigurnog cloud kanala. Na taj način čak i stariji telefoni mogu učestvovati u novom ekosistemu razmene podataka, iako bez direktne peer-to-peer konekcije kao kod modernijih modela.

Ipak, lista podržanih uređaja i dalje nije univerzalna, jer svi telefoni ne poseduju potrebne hardverske komponente i optimizacije za stabilnu direktnu Wi-Fi komunikaciju nalik Apple AWDL tehnologiji. Zbog toga se podrška uglavnom fokusira na srednju i višu klasu uređaja, dok jeftiniji modeli često ostaju bez pune funkcionalnosti ili dobijaju ograničene verzije sistema. Ovo stvara novu podelu unutar Android sveta, gde softverska podrška postaje jednako važna kao i sam hardver.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci objašnjavaju da je ova tehnologija veliki korak ka rušenju dugogodišnje barijere između Android i iOS korisnika, jer je razmena fajlova oduvek bila jedna od najnepraktičnijih tačaka u svakodnevnoj upotrebi telefona. Sada se taj proces svodi na nekoliko dodira ekrana, bez potrebe za Bluetooth uparivanjem, linkovima ili sporednim aplikacijama koje često usporavaju ceo postupak.

Veliku ulogu u svemu ima i činjenica da su kompanije konačno počele da sarađuju na nivou protokola, umesto da razvijaju potpuno zatvorene sisteme koji funkcionišu samo unutar sopstvenog ekosistema. Time se otvara mogućnost da u budućnosti i druge funkcije, poput deljenja ekrana, kontakata ili čak aplikacija, postanu univerzalne između različitih platformi.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da će stabilnost i bezbednost ovog sistema biti ključni izazovi u narednim godinama, jer direktna komunikacija između uređaja mora biti zaštićena od zloupotreba i neovlašćenog pristupa. Posebno je važno da se očuva privatnost korisnika i da se spreči mogućnost “nevidljivih” napada preko bežičnih protokola.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.