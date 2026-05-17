Umesto da se priča fokusira na specifikacije i korisničko iskustvo, ona se pretvorila u beskrajni niz pitanja o tome gde je telefon, ko ga proizvodi i da li će ga kupci ikada zaista dobiti. U celoj toj zbrci, najčudnije je to što uređaj deluje istovremeno i realno i nedostižno, kao da postoji samo u marketinškoj dimenziji.

Sve je počelo velikim obećanjima i još većim očekivanjima, uz najave da će uređaj biti simbol nove ere mobilne tehnologije i američke inovacije. Ljudi su uplaćivali depozite i čekali isporuku, verujući da će dobiti telefon koji će se razlikovati od svega što postoji na tržištu. Međutim, kako su meseci prolazili, rokovi su se pomerali kao da imaju sopstveni kalendar.

Izmene uslova korišćenja dodatno zakomplikovale celu priču

Prvi problem pojavio se kada su rokovi isporuke počeli da se menjaju češće nego softverska ažuriranja na telefonu koji zapravo ne postoji. Umesto konkretnih datuma, kupci su dobijali nova obećanja, nova “uskoro stiže” obaveštenja i sve manje jasnih informacija o stvarnom statusu proizvodnje. U jednom trenutku, cela situacija je počela da podseća na čekanje na paket koji je možda već krenuo, ali niko ne zna gde je.

Zatim su se pojavile i izmene uslova korišćenja koje su dodatno zakomplikovale celu priču i izazvale lavinu reakcija među kupcima i analitičarima. U tim dokumentima se praktično navodi da uplata depozita ne garantuje da će uređaj ikada biti proizveden, niti da će kupac dobiti išta osim “mogućnosti kupovine ako se telefon jednog dana pojavi”, što je mnoge ostavilo u čudu jer se granica između prednarudžbine i lutrije potpuno zamaglila.

Već ko zna koji put isporuka počinje "naredne nedelje"

U međuvremenu, broj ljudi koji su uplatili novac je porastao, a procene govore o stotinama hiljada potencijalnih kupaca koji i dalje čekaju neku vrstu odgovora. Svaka nova informacija dodatno pojačava utisak da se ne radi o klasičnom tehnološkom proizvodu, već o projektu koji živi u stalnom stanju “skoro gotovo”.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da se s vremena na vreme pojavljuju najave da bi isporuka mogla da počne "naredne" nedelje, što kod korisnika izaziva kombinaciju nade i skepticizma. Svaka takva najava ponovo pokreće interesovanje, ali i ista pitanja koja se ponavljaju već mesecima: gde je telefon, kako izgleda i da li uopšte postoji u finalnoj verziji?

Telefon se sve vreme reklamira kao gotov ili skoro gotov

Analitičari industrije sve više ukazuju na to da ovakvi projekti imaju ozbiljan problem između marketinga i realne proizvodnje, gde obećanja često stižu mnogo brže nego što fabrika može da isprati. U svetu gde je lanac snabdevanja složen i globalno povezan, pravljenje potpuno novog telefona od nule nije jednostavan zadatak. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li je projekat ikada bio realno postavljen.

Kupci su se u međuvremenu pretvorili u zajednicu ljudi koji prate svaku novu objavu, analiziraju svaki detalj i traže tragove da li se nešto zaista dešava iza kulisa. Na društvenim mrežama ova priča je postala kombinacija ironije, humora i frustracije, jer se situacija razvlači već toliko dugo da je počela da živi sopstveni internet život. Neki čak tvrde da je cela priča postala veća od samog proizvoda.

Najzanimljiviji deo cele sage jeste to što se telefon sve vreme opisuje kao gotov ili skoro gotov, dok istovremeno nikada ne stiže u ruke onih koji su ga platili.

