Apple je spreman da preoblikuje tržište savitljivih telefona lansiranjem iPhone Ultra Fold-a. Ovaj uređaj spaja praktičnost kompaktnog iPhone-a sa velikim ekranom iPada, pružajući korisnicima premium iskustvo koje kombinuje inovaciju i funkcionalnost. Njegov dizajn i hardver omogućavaju jednostavno prebacivanje između svakodnevnih zadataka i zahtevnijih aktivnosti.

iPhone Ultra Fold je napravljen za korisnike koji žele maksimalnu svestranost i glatku upotrebu, dok inovativni softver doprinosi intuitivnom i zabavnom iskustvu. Ovaj hibridni uređaj predstavlja Apple-ov najambiciozniji pokušaj da spoji mobilnost i produktivnost u jednom telefonu.

Foto: Shutterstock

Inovativan dizajn i ekran

iPhone Ultra Fold ima sofisticiran dizajn u obliku knjige, sa dva ekrana koja maksimiziraju upotrebljivost. Spoljašnji ekran od 5,3 inča idealan je za brze zadatke poput provere obaveštenja ili poziva, dok se unutrašnji ekran prostire na impresivnih 7,8 inča, nudeći iskustvo slično tabletu za multitasking, striming i igre.

Apple je značajno smanjio pregib na unutrašnjem ekranu, što obezbeđuje glatko i imerzivno iskustvo gledanja, čineći Ultra Fold konkurentnijim od drugih savitljivih uređaja. Titanijumski okvir kombinuje izdržljivost i ultra-tanki profil, a minimalistički izbor boja zadržava elegantan izgled uređaja.

Foto: Apple

Napredan kamerni sistem

Uređaj poseduje dualni zadnji sistem kamera sa dva senzora od 48 MP, jedan za detaljne fotografije i ultra-široki za pejzaže. Iako nema telefoto objektiv, uređaj održava tanak profil, a osnovne fotografske funkcionalnosti ostaju nekompromitovane.

Za selfije i video pozive tu su dve prednje kamere, po jedna za svaki ekran, obezbeđujući vrhunski kvalitet slike u svim situacijama. Kamere su dizajnirane da zadovolje potrebe i casual korisnika i fotografa entuzijasta, pružajući fleksibilnost i preciznost u svakom kadru.

iOS 27 prilagođen savitljivom ekranu

iPhone Ultra Fold koristi iOS 27 koji omogućava multitasking prilagođen savitljivom dizajnu. Korisnici mogu koristiti dve aplikacije paralelno, što olakšava rad na dokumentima, pregled interneta ili gledanje medija istovremeno. Interfejs je optimizovan za veći unutrašnji ekran, kombinujući najbolje elemente iPadOS-a.

Softver se intuitivno prilagođava formatu uređaja, poboljšavajući korisničko iskustvo u različitim scenarijima. Bilo da je u pitanju profesionalni rad sa više zadataka ili opuštena zabava, iOS 27 maksimizira potencijal inovativnog hardvera.

Foto: Shutterstock

Performanse i sigurnost: snaga i jednostavnost

U srcu iPhone Ultra Fold-a nalazi se A20 Pro čip izrađen u 2-nanometarskom procesu, koji donosi značajna poboljšanja u brzini i energetskoj efikasnosti. Uređaj ima 12 GB RAM-a i LPDDR5 memoriju, što omogućava brzo procesiranje podataka i glatki multitasking. C2 modem nove generacije pruža brže preuzimanje i stabilniju mrežnu povezanost, idealnu za striming i igranje.

Apple vraća Touch ID integrisan u dugme za uključivanje, pružajući brzu i sigurnu autentifikaciju. Odsustvo Face ID-a naglašava jednostavnost i pouzdanost, a premijum cena od oko 2.000 dolara odražava vrhunski dizajn i inovativnu tehnologiju. Ultra Fold predstavlja luksuzni uređaj za korisnike koji traže najbolje u performansama i stilu.