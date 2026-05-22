Microsoft je angažovao poznatog analitičara iz sveta video igara, Metju Bola, na mestu novog šefa strategije za Xbox. Njegov zadatak je da ojača segment konzola koji se suočava sa ozbiljnim izazovima, uključujući globalni nedostatak memorije i intenzivnu konkurenciju od strane Sony-ja, Nintendo-a i uskoro Valve-a. Bol dolazi u trenutku kada Xbox želi da redefiniše svoj put na tržištu.

Bol je poznat kao venture kapitalista i konsultant u tehnološkoj industriji sa dugogodišnjim iskustvom u analizi digitalnih ekonomija i tržišta video igara. Ranije je bio osnivač i izvršni direktor firme Epyllion, koja se bavi savetovanjem i digitalnom produkcijom, a takođe vodi i fond za ulaganje u metaverzum. Njegove detaljne analize industrije privlače pažnju velikih imena iz sveta tehnologije i igara.

Microsoft menja rukovodstvo Xbox-a

U februaru 2025. godine Microsoft je značajno promenio rukovodstvo Xbox tima. Fil Spenser i predsednica Sara Bond napustili su kompaniju, dok je Met Buti, direktor Xbox Game Studios, promovisan u šefa sadržaja. Ove promene su deo šire strategije reorganizacije koja ima za cilj stabilizaciju i unapređenje Xbox segmenta.

Nova izvršna direktorka Microsoft Gaming-a, Aša Šarma, preuzela je mesto koje je nekada držao Spenser. Šarma je već smanjila cene Game Pass-a, najavila hibridni PC-konzolu pod kodnim imenom Project Helix i uklonila AI asistenta Copilot iz Xbox ekosistema. Angažovanje Bola dodatno pokazuje nameru Microsoft-a da ozbiljno revidira strategiju konzola.

Uticaj globalnih promena na Xbox

Promene u vrhu Xbox-a dolaze nakon velikih otpuštanja u Microsoft-u u julu 2025. godine, koja su posebno pogodila odeljenje za igre. Ova situacija dovela je do otkazivanja nekoliko projekata i zatvaranja studija, što je značajno uticalo na planove kompanije.

Ranije, Microsoft je nekoliko godina aktivno akvizirao studije poput Double Fine, Compulsion Games i ZeniMax Media, završivši kupovinom Activision Blizzard-a vrednom 69 milijardi dolara 2023. godine. Ove akvizicije su deo šire strategije širenja uticaja kompanije u industriji video igara i stvaranja dugoročnog portfolija popularnih franšiza.

Metju Bol i metaverzum kao budućnost

Bol je autor knjige "The Metaverse", koja je stekla priznanje među ključnim imenima iz tehnološke industrije, uključujući Tim Sveni, MarkZakerberga i KarliKlos. Njegovo iskustvo u metaverzumu i digitalnim ekonomijama čini ga prirodnim izborom za vođenje strateških inicijativa Xbox-a.

Njegovi redovni izveštaji i analiza industrije, uključujući godišnji "State of Gaming", pomažu kompanijama da bolje razumeju trendove i prilike u svetu video igara. Bol-ova ekspertiza se sada koristi za planiranje novog pristupa Xbox hardveru i stvaranje konkurentske prednosti u teškom tržišnom okruženju.

Novi tehnološki lider Xbox-a

Pored Bola, Microsoft je angažovao i Skota Van Vlijeta, bivšeg šefa Azure OpenAI i AI Core infrastrukture, kao novog tehničkog direktora Xbox-a. Ovaj potez dodatno osnažuje tehnički tim kompanije i pokazuje posvećenost inovacijama u oblasti veštačke inteligencije i tehnologije konzola.

Pristup Van Vlijeta i Bola zajedno sugeriše da Microsoft želi ne samo da stabilizuje Xbox, već i da inovativno proširi njegove mogućnosti. Ova kombinacija strateškog i tehničkog liderstva može biti ključna za budući uspeh kompanije u sve konkurentnijem okruženju video igara.