Slušaj vest

Kompanija Microsoft zvanično je potvrdila da je operativni sistem Windows 11 godinama imao skriven problem koji je negativno uticao na trajanje baterije kod prenosnih računara. Informacija je objavljena tokom tehnološke konferencije održane 2026. godine, gde je otkriveno da su glavni uzrok bili loše optimizovani drajveri.

Mnogi korisnici su već duže vreme prijavljivali da se baterija prazni mnogo brže nego što bi trebalo, čak i tokom osnovnih aktivnosti poput pregledanja interneta ili kancelarijskog rada. Microsoft sada priznaje da je problem postojao u samoj strukturi sistema za upravljanje drajverima i potrošnjom energije.

Foto: Shutterstock

Skriveni softverski propust

Prema navodima tehnološkog portala Windows Latest, raniji sistemi kontrole u Windowsu 11 nisu uspevali da prepoznaju drajvere koji su trošili previše energije. Softver ih je smatrao stabilnim sve dok ne izazovu ozbiljan kvar ili rušenje sistema, zbog čega su problemi sa baterijom ostajali neotkriveni.

Takav pristup doveo je do toga da brojni laptop računari rade neefikasno bez jasnog upozorenja korisnicima. Sistem je često kasnio sa reakcijom, pa su ljudi tek nakon dužeg korišćenja primećivali pad performansi i značajno kraće trajanje baterije.

Foto: Shutterstock

Problemi nisu pogađali samo bateriju

Pored povećane potrošnje energije, loše optimizovani drajveri izazivali su i druge tehničke poteškoće unutar Windows 11 okruženja. Korisnici su prijavljivali seckanje u video igrama, probleme sa zvukom i nestabilan rad pojedinih aplikacija. Ovi problemi su se često javljali nasumično, što je dodatno otežavalo njihovu dijagnostiku i rešavanje.

Jedan od ozbiljnijih problema odnosio se na režim spavanja računara. Zbog grešaka u softveru, pojedini laptopovi nisu uspevali pravilno da pređu u sleep mod, pa bi nastavili da troše bateriju čak i kada su zatvoreni i smešteni u torbu ili ranac. U nekim slučajevima uređaji su se potpuno praznili tokom transporta, bez ikakve interakcije korisnika.

Foto: Shutterstock

Microsoft menja pristup kontroli drajvera

Kako bi sprečio ponavljanje sličnih problema, Microsoft uvodi stroži sistem provere softvera i drajvera koji rade unutar Windowsa 11. Novi model evaluacije zahteva detaljnije testiranje pre nego što bilo koji softver dobije dozvolu za rad na sistemu. Poseban fokus stavljen je na energetsku efikasnost i ponašanje drajvera u realnim uslovima korišćenja.

Inženjeri će ubuduće analizirati kako drajveri utiču na zagrevanje uređaja, stabilnost rada i potrošnju energije tokom aktivnog korišćenja i mirovanja sistema. Cilj je da se potencijalni problemi otkriju mnogo ranije nego do sada. Na taj način Microsoft želi da smanji broj skrivenih grešaka koje korisnici primete tek nakon dužeg perioda korišćenja.

Foto: Shutterstock

Automatski povratak stabilnih verzija

Microsoft je najavio i novu zaštitnu funkciju koja će omogućiti automatski povratak prethodne stabilne verzije drajvera ukoliko sistem otkrije ozbiljne anomalije. Time bi korisnici trebalo da budu zaštićeni od problematičnih ažuriranja koja mogu izazvati kvarove ili pregrevanje uređaja.

Ova promena predstavlja deo šire strategije kojom kompanija pokušava da poboljša stabilnost i energetsku efikasnost Windowsa 11. Nakon brojnih kritika korisnika zbog performansi i autonomije baterije, Microsoft sada pokušava da vrati poverenje vlasnika laptop računara kroz pouzdaniji sistem ažuriranja i kontrole softvera.