Slušaj vest

Microsoft priprema specijalno izdanje svoje konzole povodom 25. godišnjice Xbox brenda, donoseći ograničenu seriju Xbox Series X u prepoznatljivoj prozirnoj zelenoj boji inspirisanoj originalnim Xbox dizajnom. Nova verzija, pod nazivom Xbox Series X25 Limited Edition, zamišljena je kao spoj nostalgije i savremene tehnologije, uz zadržavanje svih performansi standardnog modela.

Uz konzolu će se pojaviti i Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, koji prati isti vizuelni identitet. Kolekcija će biti dostupna u novembru na odabranim tržištima, dok cena za sada nije objavljena, što dodatno podstiče interesovanje i spekulacije među igračima i kolekcionarima.

Foto: Shutterstock

Nostalgija inspirisana prvim generacijama

Nova Series X verzija prvi put uvodi transparentni dizajn u ovu generaciju konzola, oslanjajući se na estetiku originalnog Xboxa i njegovu prepoznatljivu „OG Green“ nijansu. U Microsoftu ističu da je cilj bio da se spoji vizuelno nasleđe brenda sa savremenim hardverom i moćnim performansama.

Konzola zadržava 1TB prostora za skladištenje i punu tehničku specifikaciju standardnog Series X modela, dok se vizuelni detalji koriste kao omaž istoriji platforme. Na samom uređaju ističe se osvetljeno „X“ dugme u zelenoj boji, koje dodatno naglašava jubilejsku tematiku.

Foto: Shutterstock

Skriveni simboli i povratak ABXY boja

Kontroler iz X25 edicije donosi povratak klasičnih ABXY dugmadi u njihovim originalnim bojama, što je direktna referenca na prve Xbox generacije. Ovaj detalj je posebno namenjen dugogodišnjim igračima koji prepoznaju istorijske elemente brenda kroz male, ali značajne promene.

Pored vizuelnih nostalgija, Microsoft najavljuje i „skrivene detalje“ unutar dizajna, kao mali znak zahvalnosti zajednici koja je pratila Xbox kroz 25 godina razvoja. Iako nije otkriveno o čemu se tačno radi, naglašava se da je kolekcija osmišljena kao emotivni omaž igračima.

Foto: Shutterstock

Dostupnost i nepoznata cena

Xbox Series X25 Limited Edition biće dostupan u ograničenim količinama i samo na odabranim tržištima, što dodatno povećava njegovu kolekcionarsku vrednost. Microsoft za sada nije otkrio precizne informacije o količinama niti o strategiji distribucije, što ostavlja prostor za veliku potražnju.

Cena još uvek nije objavljena, ali se očekuje da će biti viša u odnosu na standardni model zbog posebnog dizajna i jubilejskog statusa. Kompanija je najavila da će dodatne informacije o dostupnosti i prodaji biti objavljene uskoro, uoči lansiranja u novembru.

Slavljeničko izdanje kao omaž zajednici

Jubilarno izdanje dolazi kao deo obeležavanja četvrt veka Xbox brenda, koji je od svojih početaka izgradio snažnu globalnu gejming zajednicu. Novi dizajn ima za cilj da poveže generacije igrača kroz vizuelne i emotivne reference na početke platforme.

Prema Microsoftu, ideja ovog izdanja nije samo komercijalna, već i simbolična – da se prikaže put od prvog Xboxa do današnje Series X generacije. Kroz kombinaciju modernog hardvera i retro estetike, kompanija želi da istakne kontinuitet i lojalnost zajednice tokom 25 godina razvoja.